SCUOLA La verità sui disturbi di apprendimento? Un deficit nel desiderio

Polemica infinita sul divieto per i bambolotti neri di Codroipo a SCUOLA : bufala o verità? : L'argomento caldo in giro per il web oggi 3 dicembre riguarda la presunta storia relativa al divieto di portare a scuola determinati giochi per i bambini in Friuli, in riferimento alla vicenda dei bambolotti neri di Codropio. La notizia ha ovviamente suscitato subito lo sdegno di tantissimi italiani, con le dichiarazioni del Sindaco che in qualche modo si è tirato fuori dalla Polemica e con un provvedimento che sarebbe giunto direttamente dai ...