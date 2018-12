Peugeot Rifter - Una settimana con la 1 5 BlueHDi 130 CV GT Line - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Questala protagonista del diario di bordo è la, erede della Partner: una multispazio che fa della versatilità e della concretezza le sue armi vincenti, ma che ora punta anche sul confort. La nostra versione, in allestimento top di gamma GT, è equipaggiata con il motore 1.5da 130 CV e viene offerta in Italia a un prezzo che parte da 26.250 euro.Trasporti eccezionali, con classe Day 1. La più bella delleè davvero ben fatta, solida e robusta come si conviene a un modello votato per lavventura, ma anche gradevole agli occhi e sotto le dita. La prima cosa che si nota, ovviamente, è il piccolo volante multifunzione integrato con li-Cockpit appena sopra. I viaggi lunghi sono confortevoli, i sistemi di aiuto alla guida abbondano e lo spazio è abbastanza per farci entrare tutti i mobili di un bagno. Però, piega e ripiega i sedili, ...