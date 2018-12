Nainggolan | a Roma ho chiuso i rapporti Inter | Barella è il mio erede'

Inter - Nainggolan : “Ho chiuso i rapporti con la Roma - fuori dal campo… : Domani uscirà il nuovo numero della rivista Undici, su cui ci sarà una lunga Intervista di Radja Nainggolan. Sono già disponibili le prime anticipazioni. Una di queste riguarda l’approdo all’Inter: “Mi hanno accolto bene sia i compagni che la società, contando che per me non è facile cambiare piazza. Sono sempre rimasto affezionato ai posti dove sono stato, Cagliari e Roma, ho dato e ricevuto molto. Sono contento di ...

Inter : Nainggolan non convocato per Roma : ANSA, - MILANO, 1 DIC - Confermato il mancato ritorno a Roma da ex per il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan. Il belga, come atteso, non è stato infatti inserito nella lista dei convocati ...

Inter - contro la Roma Spalletti dovrà fare a meno di Nainggolan : Vigilia di campionato in casa Inter, che domani affronterà la Roma allo stadio Olimpico nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Una gara che potrebbe dire molto sul futuro delle due squadre in campionato e sui loro obiettivi. L'Inter, infatti, attualmente è terza in classifica con ventotto punti, a meno uno dal Napoli secondo, mentre i giallorossi sono distanti ben nove punti e vengono da un periodo molto delicato. La prima ...

Roma-Inter - Spalletti : 'Non è una gara decisiva. Vrsaljko a disposizione - Nainggolan out' : Se si riuscisse a fare squadra anche con quelli che vivono il calcio dall'esterno, questo sport ha delle potenzialità che si possono usare socialmente e che potrebbero dare dei vantaggi alla nostra ...

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Inter - Nainggolan si prepara : nel mirino Tottenham - Roma e Juve : Quattro sconfitte stagionali per l'Inter: in tre Radja Nainggolan non c'era. Basterebbe questo dato per considerare il Ninja almeno come un talismano nerazzurro. Ovviamente, le cose non sono così ...

Condannato a 2 anni per il furto a casa dell'ex romanista Nainggolann : Dai 15 orologi di marca, valore complessivo 300mila euro. Ad altri 20 gioielli tra collane, bracciali e occhiali stimati 70mila euro. Questo il bottino realizzato il 9 aprile del 2016 a casa dell'ex ...

Roma - Pallotta risponde alle frecciatine di Nainggolan : le dichiarazioni del presidente : Sulla Gazzetta di ieri, Radja Nainggolan aveva rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex presidente James Pallotta, facendo un confronto con il modo di lavorare di Steven Zhang. Le parole del belga miravano all’assenza dalla Capitale del numero uno giallorosso, vero e proprio leitmotiv da anni. Così Pallotta ha tenuto a replicare a quello che a suo dire è stato uno dei calciatori più intelligenti incontrati: “Mi dispiace sentire ...

Pallotta risponde a Nainggolan : “Lavoro ogni giorno per la Roma” : “Dice che non sono mai presente a Trigoria, ma io sto lavorando ogni giorno sulla Roma. Ad esempio diversi dirigenti del club sono venuti a Boston questa settimana. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Ho amato Radja e ci tengo molto a lui, è uno degli atleti più […] L'articolo Pallotta risponde a Nainggolan: “Lavoro ogni giorno per la Roma” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - Pallotta : 'Lavoro ogni giorno per la Roma. Nainggolan? L'ho amato' : La risposta è più amara che furiosa, ma il presidente della Roma, James Pallotta, ci tiene a rispondere a Radja Nainggolan, che nella intervista pubblicata oggi su 'La Gazzetta dello Sport' aveva fatto notare la differenza che c'era tra lo stesso Pallotta e Steven Zhang . 'Lui è sempre qua - ha detto il Ninja riferito a quest'ultimo -. A Roma, invece, il presidente viene una volta ...