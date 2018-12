Manovra | 4 miliardi di risparmi su reddito e pensioni a quota 100 

Manovra - fonti di palazzo Chigi : «Reddito di cittadinanza costerà 7 - 1 miliardi» : La riduzione dei costi dovuta al fatto che si partirà da fine marzo. Un miliardo solo per potenziare i centri per l’impiego. La platea resta invariata

Nuovo vertice per la Manovra : si cercano ancora 3 miliardi : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa. Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

Bruxelles monitora Roma. Attende una Manovra con 3 - 5 miliardi di tagli : Il negoziato con l'Europa dovrà concludersi domani, per evitare la procedura d'infrazione e permettere così al governo di presentare martedì in Senato il maxiemendamento con le correzioni alla legge ...

Manovra - rush finale per l’intesa con la Ue. Mancano 3 miliardi strutturali : Il dialogo tra la Commissione europea e Roma sulla Manovra prosegue. L’accordo sembra vicino, anche se resta un ultimo nodo da sciogliere che riguarda il deficit strutturale. La palla è nel terreno dell’Italia: decisivo dovrebbe essere il vertice di domenica sera, 16 dicembre, a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Fraccaro, Garavaglia e Castelli ...

Manovra - Italia-Ue : serve ancora un taglio di 3 - 6 miliardi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spera di recuperare risorse dalla cessione degli immobili pubblici, su cui potrebbe dare una mano la Cdp con una sorta di partita di giro, da altri tagli alle ...

Per la Cgia di Mestre la Manovra nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la manovra di bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle ...

Manovra - per le imprese i miglioramenti non bastano : batosta da 4 - 9 miliardi : Secondo l'Ufficio studi della Cgia, nonostante i correttivi approvati, nel 2019 la legge di Bilancio avrà un caro prezzo per...

Manovra - Cgia : 'Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi' : Nonostante le recenti modifiche, nel 2019 la Manovra costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non finanziarie e 1,8 miliardi ...

Manovra - Cgia : "Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi" : E' sempre elevata la pressione fiscale: il prossimo anno c'è il pericolo che torni ad aumentare il peso dei tributi locali