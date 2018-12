Maltempo e neve a Bologna | “Sta nevicando | state dalla parte dei riders e non ordinate

Maltempo - è arrivata la NEVE : è il primo grande ruggito dell’Inverno - imbiancate anche le spiagge dell’Adriatico. Appennino sommerso [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 Vignola (Modena) ...

Maltempo e neve in Umbria : auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...

Maltempo Abruzzo : neve e ghiaccio causano incidente sulla A24 : Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di Maltempo su diverse regioni del Centro. Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si...

Maltempo Abruzzo : neve e ghiaccio causano incidente sulla A24 : Maltempo Abruzzo - In nottata una nuova intensa perturbazione è giunta sull'Italia apportando episodi di Maltempo su diverse regioni del Centro. Sull'Abruzzo, complici le basse temperature, si...

Maltempo : anche i trattori Coldiretti mobilitati come spalaneve : anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo: lo riferisce la stessa associazione in riferimento all’ondata di Maltempo che attraversa la penisola con neve e gelo. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e ...

Meteo : oggi con freddo - neve e Maltempo sull'Italia. Venti intensi al centro-sud - previsioni : La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è giunta sull'Italia nella serata di ieri col suo carico di neve a tratti decisamente rilevante come il caso dell'Emilia Romagna e delle...

Maltempo e neve al Centro/Nord : scuole chiuse e criticità sulle strade - il punto della situazione : Una perturbazione di origine atlantica ha innescato un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ieri ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Quella trascorsa è stata una notte di neve al Centro/Nord Italia: fiocchi sono caduti in Emilia-Romagna, con accumuli importanti tra Parma, Reggio Emilia, ...

Meteo - Maltempo e gelo al centrosud. Neve anche a basse quote : Una perturbazione all'insegna del tempo gelido porterà freddo intenso e nevicate anche a quote basse nelle regioni del centrosud. Domani le prime schiarite al nord, con il sole che tornerà a fare capolino.Continua a leggere

Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

Maltempo - notte di NEVE al Centro/Nord : imbiancata la pianura Padana - accumuli importanti in Emilia Romagna [LIVE] : 1/13 ...

Maltempo : neve su A1 in Appennino : ANSA, - FIRENZE, 16 DIC - neve sull'A/1 in Appennino e precipitazioni di nevischio, acqua mista a neve, su alcuni tratti del tragitto autostradale dell'A/1 fra Barberino di Mugello e Arezzo sono ...

Maltempo : neve sulla A1 in Appennino e nevischio in pianura : neve sull’A/1 in Appennino e precipitazioni di nevischio, acqua mista a neve, su alcuni tratti del tragitto autostradale dell’A/1 fra Barberino di Mugello e Arezzo sono segnalati nel tardo pomeriggio dal Centro operativo autostrade di Firenze Nord senza comunque che risultino al momento criticita’ per il traffico, che continua a scorrere regolare. In particolare, secondo quanto si apprende, nevica sull’A1 ...

Maltempo - allerta neve a Urbino : domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse : A causa allerta neve, a Urbino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018. Considerato che le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate nella notte fra domenica e lunedì, per lunedì 17 dicembre il sindaco di Urbino ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale. L'articolo Maltempo, allerta neve a Urbino: domani lunedì 17 dicembre scuole chiuse ...

Maltempo - il Nord aspetta la neve : 17.39 Allerta gialla per possibili nevicate sulla Liguria, Piemonte e Lombardia. Fiocchi sono attesi in nottata anche in Emilia-Romagna, Temperature in calo sensibile da diverse ore in tutto il Centro-Nord. Intanto la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge,temporali e raffiche di vento con criticità idrogeologica di colore giallo, valevole a partire dalla mezzanotte, su tutto il territorio ...