Guerriglia urbana a Bruxelles contro i migranti 

Europa League – Incidenti a Roma - coprifuoco per i milanisti ad Atene : il calcio è diventato Guerriglia urbana : Europa League, Lazio e Milan giocheranno questa sera contro Eintracht ed Olympiacos, nel frattempo i soliti scontri vanno in scena Quest’oggi, dopo la due giorni di Champions, spazio alle gare di Europa League. Lazio e Milan saranno impegnate rispettivamente all’Olimpico contro l’Eintracht di Francoforte e ad Atene contro l’Olympiacos. In entrambi i casi le ore che precedono l’incontro sono state condizionate ...

La rabbia della Francia contro Macron. Guerriglia urbana sugli Champs-Elysées : Quando ha invitato concittadini e turisti ad «approfittare del week-end» per «ammirare le fantastiche illuminazioni natalizie sugli Champs-Elysées», in un messaggio poi cancellato dal suo profilo Twitter, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, non poteva immaginare che il sedicente «viale più bello del mondo» si sarebbe acceso di ben altri luci: quell...

Parigi - scene da Guerriglia urbana sugli Champs-Elysees. A fuoco un rimorchio davanti a Le Fouquet’s : I casseur infiltrati nella manifestazione dei gilet gialli a Parigi si sono impadroniti di un rimorchio di cantiere nei pressi degli Champs-Elysees, lo hanno trascinato al centro della celebre avenue e gli hanno dato fuoco proprio davanti al celebre ristorante Le Fouquet’s. Una densa colonna di fumo nero si alza dall’area delle fiamme, visibile da gran parte dei quartieri della città. Almeno otto manifestanti sono stati fermati L'articolo ...