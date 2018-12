Dovremmo parlare | e nessuno lo fa | della strage di Fiumicino del 1973

Salvini - tre motivi per cui Dovremmo smetterla di (s)parlare di lui : Noi antiSalviniani dovremmo smetterla di (s)parlare di Salvini. Un po’ perché, sin qui, abbiamo solo fatto il suo gioco. Appena lui dice una qualunque fesseria – e a questo punto è chiaro che lo fa apposta – noi subito ci strappiamo le vesti: così contribuendo solo a diffonderla (la fesseria) e spendendo un patrimonio per rammendarle (le vesti). Ma soprattutto dovremmo smetterla perché così finiamo per dargli troppa importanza, ...