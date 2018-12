Capcom risponde alle polemiche sui contenuti sponsorizzati di Street Fighter 5

eurogamer

: #StreetFighterV: ecco la risposta di Capcom alle polemiche sugli annunci pubblicitari in-game. - Eurogamer_it : #StreetFighterV: ecco la risposta di Capcom alle polemiche sugli annunci pubblicitari in-game. - parliamodivg : Essendo opzionali forse non è nemmeno così invadente la cosa. - IGNitalia : Street Fighter V criticato per le pubblicità in-game: Capcom risponde -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)5 ha recentemente ricevuto un aggiornamento che introduce gli annunci pubblicitari sulle schermate di caricamento, sui modelli dei giocatori e durante le fasi di combattimento. Mentre gli annunci possono essere disattivati, la loro introduzione ha scatenato un dibattito nella community.Ora, come segnala Gamespot, il produttore esecutivo di, Yoshinori Ono, ha risposto. In una dichiarazione pubblicata poco tempo fa, Ono ha ringraziato i fan per il loro feedback, aggiungendo checontinuerà a considerare questo feedback per pensare a come "migliorare" la funzione di contenuto sponsorizzato in futuro. Ddichiarazioni si capisce che gli annunci in5 rimarranno."Apprezziamo e ringraziamo la nostra community per aver fornito un feedback sulla nuova funzione diaggiunta a5: Arcade Edition questa ...