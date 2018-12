Bologna | Inzaghi in conferenza | “A Casteldebole gesto riprovevole | faremo una grande

Bologna-Milan - probabili formazioni : Inzaghi si gioca la panchina : BOLOGNA MILAN probabili formazioni – Settimana complicata in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos, ieri al danno si aggiunta è la beffa. L’intero incasso della competizione appena trascorsa anziché nelle casse rossonere finiranno nelle casse della UEFA. Il Milan ha violato il Fair Play Finanziario ed è finito […] L'articolo Bologna-Milan, probabili ...

Calciomercato Bologna - a gennaio rischio rivoluzione a prescindere da Inzaghi [GALLERY] : 1/7 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna - Inzaghi sbotta : che attacco dell’allenatore! : E’ un momento molto difficile in casa Bologna, la panchina dell’allenatore Inzaghi è sempre a rischio ma dopo un confronto nelle ultime ore è arrivata la conferma. L’ex Venezia ha deciso di sfogarsi, ecco il duro messaggio: “Ho sempre accolto le sfide nella mia vita dando il massimo e facendomi un mazzo enorme. Ora sono qui, a Bologna, la sfida non è facile ma non impossibile e io non ho per nulla voglia di lasciare ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Basta negatività - via i gufi» : Bologna - Il tecnico del Bologna , Filippo Inzaghi , si sfoga con un duro post sul proprio profilo di Instagram. L'allenatore rossoblu scuote l'ambiente: " Non voglio lasciare le cose a metà, ma ne ho ...

Bologna - Filippo Inzaghi si sfoga : "Basta negatività. E via dalle palle chi gufa..." : Momento di grande difficoltà per il Bologna di Pippo Inzaghi: terzultimo in classifica con appena 11 punti , il club vive un momento di dura contestazione da parte dei tifosi e il futuro del tecnico è ...

Bologna - Costacurta : "Inzaghi ha carattere - merita fiducia" : Alessandro Costacurta, 52 anni,. LAPRESSE "Filippo ha il carattere per superare queste difficoltà. Avergli dato fiducia potrebbe aiutare il Bologna a uscire dal tunnel". Cosi parla Billy Costacurta, ...

Panchina Bologna - la decisione del presidente Saputo sul futuro di Inzaghi : La partita contro il Milan rappresenterà l’ultima spiaggia per il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi: a confermarlo è il patron dei felsinei, Joey Saputo, che ha fatto pubblicare una nota sul sito ufficiale del club in cui anticipa di essere pronto a correre ai ripari a gennaio per scongiurare la retrocessione in Serie B. “Ho tenuto una lunga riunione con i dirigenti del club – ha detto – per fare il punto della ...

Bologna - Saputo "salva" Inzaghi ma tuona : "Preoccupato - tutti diano di più" : Irrompe Joey Saputo. Il patron del Bologna decide di rompere il silenzio di mesi e confermare Pippo Inzaghi pur chiedendo alle componenti, dirigenti, tecnico e giocatori, di dare molto di più. Empoli-...

