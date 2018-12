‘Shooting data’ – Presentata al Trap Concaverde di Lonato del Gard la prima piattaforma

sportfair

: Shooting data debutta a Lonato - ArmieTiro : Shooting data debutta a Lonato - RiccardoShooter : -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Antealper Shooting Data, ladigitale al mondo per il tiro a volo E’ statain antesabato scorso, aldidela, Shooting Data, una vera e propriadigitale, un autentico passo avanti nel modo di allenarsi e agevolare il tiratore a migliorare le proprie performance nella pratica del tiro a volo.Il sistema, infatti, si prefigge in primis di aiutare il tiratore, agevolando al contempo l’interazione con il coach.Semplice ma molto potente al medesimo tempo, per utilizzare Shooting Data sono sufficienti 3 passaggi: scaricare l’App gratuita da Apple Store o Google Play Store, registrarsi e ritirare la medaglietta personale e valida su tutti i campi al mondo dal costo di 10 euro.Ogni volta che si effettuerà una serie su un campo Shooting Data, sarà sufficiente fare check-in al ...