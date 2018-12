Serie A | Milano vince all' overtime contro Sassari | decimo successo di fila!

Basket - Serie A : Olimpia Milano come la Juve. Decima vittoria consecutiva - battuta anche Sassari : Essere considerata la Juventus del Basket è un onore ma anche un onere, che Milano vuole rispettare in ogni occasione, nonostante le fatiche di Eurolega abbiano comunque fatto spendere agli uomini di ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Sassari al supplementare - vincono Venezia - Cremona e Varese : L’Olimpia Milano arriva in doppia cifra. Decima vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Simone Pianigiani, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver sconfitto al supplementare una mai doma Dinamo Sassari per 107-106. Una partita pazzesca con Milano che sembrava ormai averla vinta, trovandosi sul +7 ad un minuto dalla fine grazie ai canestri del rientrante Nemanja Nedovic (21 punti). Invece le triple di un ...

Serie A Basket - 10ª giornata : Milano da brividi all’overtime - bene Varese e Venezia : Vittoria all’overtime per Milano, successi per Varese e Venezia: i risultati degli incontri della 10ª giornata Dopo il successo di Trento su Reggio Emilia nell’anticipo del sabato e la vittoria di Brescia su Cantù nel lunch match, la 10ª giornata di Serie A prosegue con un tris di match del pomeriggio della domenica. Nella prima sfida, Milano strappa una vittoria sofferta sul campo di Sassari. Serve l’overtime ai ragazzi di coach ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Diretta Fenerbahçe Milano/ Streaming video e tv : la Serie negativa dell'Olimpia - basket Eurolega - : Diretta Fenerbahçe Milano, Streaming video e tv: sul campo della capolista di Eurolega, l'Olimpia vuole interrompere la sua serie negativa.

Basket - Serie A : Milano sbriciola Cantù. Venezia frenata da Varese in casa : Dopo le vittorie di Torino il sabato e Pistoia nel'anticipo delle 12, la nona giornata di Serie A ha visto Milano far festa con Venezia inciampare. AVELLINO-PESARO 82-81 Con tanta sofferenza la ...

Serie A basket : Olimpia Milano senza problemi - la Reyer Venezia si ferma : Nel weekend della nona giornata caratterizzato da molti arrivi in volata ad avvantaggiarsene e la capolista Olimpia che allunga sulla sua diretta inseguitrice Venezia. Una serata tranquilla per Milano ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : l'Olimpia dilaga nel finale e sconfigge Cantù 101-74 con una grande prova dei lituani Kuzminskas (20) e Gudaitis (19) - doppia doppia per Jefferson

Serie A Basket - 9ª Giornata – Avellino di misura su Pesaro - Milano trionfa in trasferta contro Cantù : Avellino batte Pesaro di misura, l’Olimpia Milano trionfa agilmente in trasferta sul campo di Cantù: i risultati della 9ª Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo nell’anticipo sdel sabato di Torino su Trento e la vittoria di Pistoia su Brescia nel lunch match, la 9ª Giornata di Serie A prosegue con altre due gare nel pomeriggio. Nella prima, Avellino raccoglie la 6ª vittoria del suo campionato battendo di misura 82-81 ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia in fuga sul 64-52 a fine terzo quarto con 14 punti di un ottimo Kuzminskas - 18 per Jefferson tra le fila dei canturini

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia avanti 44-36 all'intervallo con 11 punti di un ottimo Kuzminskas - 12 per Jefferson tra le fila dei canturini

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : primo quarto in equilibrio sul 18-18. 7 di James - 5 per Mitchell e Gaines

DIRETTA CANTÙ MILANO/ Info streaming e tv : ll punto del Coach Evgeny Pashutin prima del derby - basket Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CANTÙ MILANO streaming video e tv: Serie A di basket 9giornata. Orario e risultato live del derby lombardo , oggi 9 dicembre, .

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : derby lombardo accesissimo - l'Olimpia vuole scappare