Salvini | ' Le primarie del Pd sembrano X Factor Ci vorrebbe Mara Maionchi'

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". " Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi , già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Caos primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere