Salute | il cibo del futuro parte dai ‘microbi’

(Di domenica 16 dicembre 2018) Ildeldai microbi: essi potrebbero aiutarci per migliorare la produttività, la qualità e la sostenibilità delle catene alimentari. Usando ‘il ‘microbioma’, cioè il complesso delle comunità microbiche e del loro corredo genomico, gli scienziati del progetto europeo Simba puntano infatti a raggiungere questi obiettivi. Finanziato dal programma Horizon 2020, al progetto Simbacipano l’Enea e altri 22 partner tra aziende e istituti di ricerca europei, coordinati dal finlandese Natural Resources Institute (LUKE).Simba, acronimo di Sustainable Innovation of MicroBiome Applications in Food System, “punta a sfruttare i microorganismi delle catene alimentari marine e terrestri per trasformare materie prime vegetali, come semi di colza, legumi e avena, in prodotti alimentari contenenti elementi benefici come vitamine, composti fenolici, ...