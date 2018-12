Manovra | trovato l' accordo | Ecotassa per le auto di lusso

ilgiornale

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'sulle- "ma solo quelle extra" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle pensioni voluta dalla Lega - e il reddito di cittadinanza promesso dal Movimento 5 Stelle. Nessuno dei due alleati di governo vuol cedere su questo punto. Ma è soprattutto il sussidio che potrebbe vedere qualche taglio, almeno nel 2019. "La platea resta formata da 5 milioni di persone", ribadiscono fonti grilline sottolineando però che la ...