Lutto per la Lazio | è morto Felice Pulici | il portiere dello scudetto del ' 74

Andrea Iannone - grave Lutto per il pilota : le parole sulla scomparsa : Andrea Iannone, grave lutto: le parole del pilota di Vasto grave lutto per Andrea Iannone e per il mondo del motociclismo, in particolare per il paddock della MotoGp. Nella giornata di ieri è scomparso Silvio Sangalli all’età di 54 anni. Silvio è stato il coordinatore del team Ducati. Il pilota di Vasto ha espresso il suo […] L'articolo Andrea Iannone, grave lutto per il pilota: le parole sulla scomparsa proviene da Gossip e Tv.

Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per la morte del giovane reporter Antonio Megalizzi : TRENTO . Il sindaco di Trento ha deciso di proclamare il Lutto cittadino nel giorno delle esequie di Antonio Megalizzi , il giovane giornalista morto ieri pomeriggio dopo essere stato colpito alla ...

Antonio Megalizzi. A Trento proclamato il Lutto cittadino per il giorno delle esequie : La scomparsa di Antonio Megalizzi ha lasciato attonita un’intera città che si interroga sulla brutalità dell’assassinio. Trento si riconosce nei

IL CACCIATORE/ Dal Lutto alla speranza - il 'frammento' di Cimino entrato nella storia : Quarant'anni fa usciva il film di Michael Cimino, la cui sequenza finale rappresenta il mood di una generazione su un evento storico importante

M5S - festa in una discoteca romana nel giorno del Lutto per Strasburgo : 'Niente foto sui social' : L'appuntamento è fissato per questa sera in una discoteca in zona Stadio Olimpico. Off limits la stampa, e un diktat preciso dello staff a tutti i deputati e senatori: no foto sui social, visto il ...

Lutto per la Banda Bassotti : muore Angelo “Sigaro” Conti - voce della band : A soli 62 anni e travolto da una malattia che l'ha portato via troppo velocemente, muore Angelo "Sigaro" Conti della banda Bassotti, la combat-rock band romana che milita nel sociale e nella musica dai primi anni '80. Lo hanno annunciato i compagni di avventura con un post sulla pagina Facebook pubblicato ieri alle 19:35. In allegato un messaggio breve ma profondo: «Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro». I membri della banda Bassotti ...

Lutto per la deputata Laura Cantini - è scomparso il padre Giuseppe : Giuseppe Cantini scompare un anno e mezzo dopo l'amata moglie Varisa Volterrani , anche lei impegnata in politica e conosciuta nel secondo Dopoguerra in Mugello. Nato a Borgo San Lorenzo, attivo nel ...

Calcio in Lutto per la scomparsa di Gigi Radice - tecnico dell'ultimo scudetto del Torino : Torino - Mondo del Calcio in lutto per la scomparsa di Gigi Radice . Classe 1935 e lombardo di Cesano Maderno , da terzino sinistro vestì le maglie di Milan , con cui vinse tre scudetti e la Coppa Campioni del ...

Lutto ad Ascoli - Fiorella salta il compito in classe dei suoi alunni : morta per un malore : Fiorella Di Ubaldo, insegnante di 55 anni originaria di Ponzano di Civitella, è morta per un malore nel sonno la scorso notte. Il giorno seguente avrebbe dovuto presentarsi a scuola dove era in programma il compito in classe dei suoi alunni: "La sua scomparsa lascia un grandissimo vuoto in tutti noi".Continua a leggere

Lutto per la scomparsa di Padre Luigi Costa - 81 anni - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Oggi ad Aosta le esequie con il vescovo, mons. Lovignana AOSTA. Oggi pomeriggio alle ore 15 saranno celebrate le esequie ...

Addio a Sandro Mayer - mondo del giornalismo in Lutto per la morte del direttore emiliano : Sandro Mayer è morto all’età di 77 anni, il giornalista è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli di Roma Il mondo del giornalismo è in lutto per la morte di Sandro Mayer. Il direttore di Di Più e Di Più Tv è deceduto all’età di 77 anni all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Giornalista e scrittore di successo, il 77enne era nato a Piacenza nel 1940 e il 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Noto al pubblico del ...

Lutto a Reggio Calabria : Giuseppe è morto a 39 per una leucemia mieloide acuta : È morto a soli 39 anni Giuseppe, giovane di Reggio Calabria affetto dal 2017 da una forma aggressiva di leucemia mieloide acuta. Per lui si era mobilitata tutta la città alla ricerca di un donatore per il trapianto, dopo che uno considerato compatibile si era tirato indietro all'ultimo: "Spero tu possa perdonare chi poteva donarti il midollo e non l'ha fatto".Continua a leggere