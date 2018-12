sportmediaset.mediaset

: Tenere Higuain significa scucire 87 milioni in più. Il pareggio di bilancio entro il 2021 pena l’esclusione è una s… - tancredipalmeri : Tenere Higuain significa scucire 87 milioni in più. Il pareggio di bilancio entro il 2021 pena l’esclusione è una s… - MassimoFerro12 : RT @Sport_Mediaset: #Higuain, il riscatto è obbligato. E #Bakayoko chiama #Fabregas - NandoPiscopo1 : RT @Sport_Mediaset: #Higuain, il riscatto è obbligato. E #Bakayoko chiama #Fabregas -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Che piaccia o no, che convinca oppure continui, come in questa parte di stagione, a deludere, Gonzalonon si tocca . O almeno: non si tocca se non si vuole portare a termine un'operazione ...