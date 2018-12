Cunnilingus | qualche suggerimento per avere esperienze strabilianti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Nell’affascinante libro di Isabel Allende Afrodita (ed. Feltrinelli) si legge che in alcune zone rurali della Gran Bretagna si usa fare incantesimi per intrappolare l’amante sfuggente: “La donna impasta farina, acqua e burro, spruzza l’amalgama di saliva, poi lo mette tra le gambe per dargli la forma e il sapore delle sue parti intime, lo cuoce in forno, e offre questo pane all’oggetto dei desideri”. L’ho trovato un gioco intrigante anche per la movimentazione della lingua quando questo calco alimentare viene leccato, morsicato, sbriciolato per essere mangiato.Anche Giacomo Casanova, per inebriare giovani pulzelle, utilizzava le ostriche che dalla sua bocca scivolavano tra le labbra della novizia di turno. Quindi mettetevi comode e comodi perché oggi vi parlo di, termine che deriva dal latino cŭnnus (vulva) e lĭngere (leccare). A tal ...