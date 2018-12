ilnotiziangolo

: #Cordio è in gara a #SanremoGiovani con il brano “La nostra vita”. Per ascoltarlo clicca qui ??… - SanremoRai : #Cordio è in gara a #SanremoGiovani con il brano “La nostra vita”. Per ascoltarlo clicca qui ??… - RaiRadio2 : ?? #Cordio, tra i 24 finalisti di #SanremoGiovani, presenta il brano #LaNostraVita a #Radio2SocialClub, con… - Tutto_tv : #Cordio : con La nostra vita a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) -

(Di domenica 16 dicembre 2018)è il nome d’arte di Pierfrancesco, cantautore che vedremo acon la canzone La. Si tratta di uno dei concorrenti più interessanti di quest’anno e non solo perché si accosta alla composizione dassimo.è infatti amico di Ermal Meta, che ha prodotto il suo primo album e lo ha supportato in questo nuovo contesto. Prima di vederlo in gara, scopriamo qualcosa di più su di lui: età, biografia, canzoni e altre curiosità.La biografia di Pierfrancesconasce a Catania nel 1995 ed inizia fin da bambino a studiare pianoforte e chitarra. A soli 13 anni compone la sua prima canzone, mentre si unisce alla band Blumodo per cinque anni come cantante e tastierista. Il gruppo gli permette di partecipare a diversi festival musicali e di registrare alcuni brani in studio. Nel 2015 incontra Ermal Meta per caso in spiaggia ...