Cop24 sul clima | network ong | “E’ mancata la volontà politica”

Cop24 - Greenpeace : «Il summit si conclude senza impegni determinati ad aumentare ambizioni e azioni sul clima» : Nonostante solo due mesi fa l’IPCC abbia lanciato un chiaro allarme, affermando che restano a disposizione solo dodici anni per salvare il clima del Pianeta, la COP24 di Katowice si è conclusa oggi senza nessun chiaro impegno a migliorare le azioni da intraprendere contro i cambiamenti climatici. Se è vero che la COP24 ha approvato un regolamento relativo all’applicazione dell’accordo di Parigi, a dispetto delle attese non è stato raggiunto ...

Il fallimento della Cop24 sul clima - spiegato da Greenpeace : 'Invece i governi hanno deluso i cittadini e ignorato la scienza e i rischi che corrono le popolazioni più vulnerabili. Riconoscere l'urgenza di un aumento delle ambizioni, e adottare una serie di ...

Clima - Cop24 : possibile intesa sull’applicazione degli Accordi di Parigi : I Paesi partecipanti alla Conferenza sul Clima in Polonia (COP24) potrebbero essere vicini ad un’intesa per l’applicazione dell’Accordo di Parigi sulla limitazione dell’aumento della temperatura globale. Si ricordi che l’applicazione dell’Accordo è su base volontaria, e la loro supervisione dev’essere multinazionale e basata su delle chiare regole di trasparenza: la polemica a riguardo vede su fronti ...

Cop24 - appello della Santa Sede per un'azione "urgente - vera e solidale" sul clima : ... in particolare l'ultimo rapporto dell'Ipcc, 'che riecheggia il grido della Terra e mostra chiaramente l'impatto devastante del cambiamento climatico sulle comunità di tutto il mondo'.

La Cop24 e lo scontro sul rapporto speciale dell'Ipcc | : ... rappresentano meno del 7% della popolazione mondiale; sono sempre più isolati e costretti a combattere sulle parole con cui si accettano i risultati della scienza del clima. Risultati che ormai sono ...

Cop24 : al via la fase finale della Conferenza sul Clima - arrivano i ministri : Da oggi inizia la fase finale della Conferenza ONU sul Clima COP24 in corso in Polonia, a Katowice: è previsto l’arrivo dei ministri che dovranno concordare un regolamento per l’attuazione degli obiettivi Climatici dell’Accordo di Parigi del 2015. Si terranno colloqui dedicati agli obiettivi Climatici dei singoli Paesi e agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo. A Katowice, da oggi al 13 dicembre, sarà presente ...

Clima : scontro alla Cop24 sul documento dell’IPCC : Il rapporto del Comitato dell’Onu per il Clima (IPCC) pubblicato ad ottobre ha attirato l’attenzione di tutto il mondo: il documento lanciava l’allarme sui rischi connessi all’aumento delle temperature, orientato verso un aumento di 3°C invece che di 1,5°C come auspicato nella migliore delle ipotesi nell’Accordo di Parigi del 2015. Il report IPCC è stato oggetto di scontro tra Paesi come Russia, Stati Uniti, Arabia ...

Cop24 - gli Stati Uniti alimentano il disimpegno di altri paesi sul clima : Lo scopo principale del negoziato in corso in Polonia in questa 24^ Conferenza internazionale per il clima, che durerà dal 3 al 14 dicembre, è quello di approvare le regole (Paris rulebook) per rendere effettivo l'Accordo di Parigi del 2015.Tale Accordo si basa sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra dichiarati dai vari paesi aderenti, con due problemi principali: molti aspetti di tali impegni non sono ...

Cop24 - la Polonia ospita la conferenza mondiale sul clima ma promuove il carbone : la preoccupante realtà sui cambiamenti climatici : Mentre migliaia di esperti di tutto il mondo arrivavano alla COP24, la conferenza sul clima organizzata dall’ONU in Polonia, nella speranza di trovare un modo per fermare i danni causati dai combustibili fossili, il Paese ospitante li ha accolti con una banda musicale. Ma non una qualsiasi. La Polish Coal Miners Band, vestita con uniformi nere e cappelli tradizionali, ha iniziato a suonare mentre i delegati apparentemente confusi arrivavano al ...

La Cop24 mette alla prova la coerenza dei governi europei sul carbone : ... aveva affermato che la Polonia non può rinunciare al carbone risponde Marta Anczewska, responsabile delle politiche climatiche ed energetiche del WWF-Polonia: "La scienza ci dice che dobbiamo ...

Cop24 - WWF : “Governi europei alla prova della coerenza sul carbone - il combustibile più sporco” : “L’elefante nella cristalleria dei negoziati sul clima è, purtroppo, ancora il carbone. Negli USA, l’effetto Trump è stato quello di accelerare, nonostante le intenzioni, la chiusura delle centrali a carbone – nel 2018 se ne chiuderanno per 14.3 GW, il doppio dei 7 GW del 2017 – a dimostrazione che è una tendenza ormai inarrestabile. In Europa il carbone è in declino, ma è proprio la Polonia, che ha la presidenza della COP, che cerca ...

Slovenia : presidente Pahor a Cop24 - accordo sul clima è atto di lealtà verso il pianeta : Il presidente, citato dall'agenzia slovena "Sta", ha dichiarato che l'accordo dovrebbe essere rispettato da tutti i paesi e che l'entrata in vigore dell'intesa porta a un mondo dominato dalla ...

Cop24 - cosa c'è in ballo alla conferenza delle Nazioni Unite sul clima : In questo contesto, trovare una volontà politica comune e condivisa è un qualcosa di imperativo e ineludibile, senza particolarismi né sindrome di Nimby. Altrimenti la Terra rischia di diventare ...