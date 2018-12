Aggredito dal branco dopo un litigio in pizzeria | 13enne di Olbia rischia di perdere un

Sangue dopo Liverpool-Napoli - tifoso azzurro Aggredito dal branco : Un tifoso del Napoli di 23 anni è stato aggredito alla fine di Liverpool-Napoli ed è ora ricoverato al Royal Liverpool University Hospital con fratture allo zigomo in attesa di un intervento ...

Milano - insegnante Aggredito da parenti di un alunno : lasciato solo dalla scuola : Minacciato di morte prima, aggredito con pugni e calci dopo. E' accaduto a un insegnante di matematica di 46 anni, Leonardo Lo Ioco , nella scuola elementare "Sorelle Agazzi" nel quartiere Comasina, a ...

Fabrizio Corona Aggredito al bosco della droga. I tossici : “Lo stanno uccidendo aiuto!”. Lui : “Sono comparsi dal nulla - forse 50 - forse 30…” : “stanno uccidendo Corona, lo stanno uccidendo!“. È il grido d’aiuto che alcuni tossici hanno lanciato sbracciandosi nella direzione di una pattuglia di carabinieri, impegnata nei controlli sul perimetro del cosiddetto “bosco della droga” di Rogoredo a Milano. I militari avevano visto delle Land Rover parcheggiate e circondate da tossicodipendenti che si agitavano e avevano pensato che, come spesso accade, stessero ...

Medico Aggredito davanti ospedale - grave : ANSA, - CROTONE, 4 DIC - Un Medico dell'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone è stata aggredita e ferita, mentre stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro, da un cittadino ...

Medico Aggredito davanti l’ospedale di Crotone : è in codice rosso : Paura in Calabria dove un Medico è stato aggredito. Una dottoressa dell’ospedale civile “San Giovanni di Dio” di Crotone è stata aggredita e ferita, mentre stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro, da un cittadino che l’ha colpita al collo con un cacciavite. La professionista, che presta servizio nel reparto di Medicina, è stata ricoverata nello stesso ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo ...

Venezia : autista Actv Aggredito da gruppo di giovani - finisce all'ospedale : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - Nuova aggressione ad un autista dell'Actv, l'azienda comunale di trasporto Veneziana, da parte di un gruppo di giovani. E' successo sabato sera. Quando il 'branco' sale sull'autobus tra urla e schiamazzi ha scatenando una rissa all'interno dell'automezzo nella tratta t

È morto Trudy - il cane Aggredito a Empoli da un pitbull. La padrona : “Affranta dal dolore” : Le forze dell’ordine stanno indagando su almeno due aggressioni da parte di un pitbull ai danni di due cani di piccola taglia avvenuti in distinti episodi nel centro di Empoli. Trudy, azzannato la sera del 13 novembre, è morto nella notte. La padrona su Facebook: “Ora non ho tempo per la rabbia ma solo un grande dolore che mi stringe il petto”.Continua a leggere

Arbitro Aggredito - solidarietà dalla Lega B : ... al suo presidente Nicchi e a Riccardo Bernardini, l'Arbitro che domenica è stato vittima di una vile e inaccettabile aggressione che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport' . 'L'obiettivo ...

"Spostate i motorini - devo uscire dal parcheggio". E viene Aggredito dai ragazzini che gli bloccano il passaggio : Ha fatto notare a quel gruppo di ragazzi che i loro scooter non permettevano alla sua auto di uscire dal parcheggio ed è finito così per essere preso per il bavero. È la disavventura capitata a un noto chirurgo di Firenze e avvenuta in pieno centro città, in via degli Anselmi.Qui il 58enne - in compagnia della moglie, incinta e al nono mese di gravidanza - stava cercando di uscire dal posteggio, attorno a mezzanotte. Ma i motorini dei ragazzi ...

Cronaca. Aveva Aggredito un agente al Pronto Soccorso di Ravenna - denunciato dalla Polizia : Venerdì 26 Ottobre 2018 - Cervia , foto di repertorio, Il fatto è accaduto il 18 ottobre scorso. Protagonista un 45enne che Aveva anche imprecato contro il personale medico In evidente stato di ...

Professore Aggredito dal padre di una studentessa : cosa ha scoperto : Una brutale aggressione si è consumata in una scuola. Un video, registrato da un testimone, mostra come un padre in Argentina abbia attaccato un insegnante accusato di abusare della figlia quindicenne. L’insegnante, che è stato identificata dai media argentini come Jorge Cruceno, 30 anni, è impiegato presso la scuola commerciale femminile di Santa Marta, nell’Argentina centrale. Tutto iniziò quando la madre dell’adolescente ...

Napoli - centauro Aggredito dal parcheggiatore abusivo in piazza dei Martiri : Nove parcheggiatori abusivi fermati, identificati, sanzionati e allontanati dalla zona in cui operavano. Questo il bilancio dell'ultima azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ...