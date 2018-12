The Voice | Simona Ventura potrebbe tornare in Rai per condurre l' edizione del 2019

Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy torna nel 2019! : The Voice Of Italy torna il prossimo anno (subito dopo il Festival di Sanremo) con Simona Ventura al timone: questa è la notizia data in anteprima da Blogo, che ha scritto: “The Voice tornerà... L'articolo Simona Ventura condurrà The Voice Of Italy torna nel 2019! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Simona Ventura conduce The Voice Of Italy : tutte le novità : The Voice 2019 ritorna su Rai 2 con Simona Ventura The Voice Of Italy ritorna su Rai 2 e lo fa con un’edizione del tutto rinnovata, a partire dalla conduzione. Simona Ventura è infatti pronta a ritornare in un certo senso a casa, all’interno della rete che l’ha vista regina assoluta per tanto tempo. A dare la fantastica notizia è stato l’aggiornatissimo sito Tv Blog pochissimi minuti fa, in cui si può leggere che dopo ...

Simona Ventura condurrà The Voice 2019 (Anteprima Blogo) : Poche ore fa da queste colonne vi abbiamo dato in anteprima la notizia dell'arrivo su Rai2 ad inizio 2019 di una nuova edizione di The Voice. Vi abbiamo anche detto che il programma sarà totalmente rinnovato e un tassello importante su cui partire è sicuramente la conduzione. I Retroscena di Blogo: Torna The Voice su Rai2 prosegui la letturaSimona Ventura condurrà The Voice 2019 ...

Simona Ventura condurrà The Voice 2019 (Anteprima Blogo) : Poche ore fa da queste colonne vi abbiamo dato in anteprima la notizia dell'arrivo su Rai2 ad inizio 2019 di una nuova edizione di The Voice. Vi abbiamo anche detto che il programma sarà totalmente rinnovato e un tassello importante su cui partire è sicuramente la conduzione. I Retroscena di Blogo: Torna The Voice su Rai2 prosegui la letturaSimona Ventura condurrà The Voice 2019 ...

The Voice 2019 ci sarà - prime anticipazioni : sesta edizione totalmente rinnovata : The Voice of Italy, l’edizione 2019 ci sarà: la conferma Sembrava un capitolo chiuso, invece The Voice 2019 ci sarà. E non solo, pare che la sesta edizione sarà totalmente rinnovata. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare in un rilancio del format, che non ha mai raggiunto grandi ascolti negli ultimi anni. Colpa degli altri […] L'articolo The Voice 2019 ci sarà, prime anticipazioni: sesta edizione totalmente rinnovata proviene ...

I Retroscena di Blogo : Torna The Voice su Rai2 : In un primo momento non era in palinsesto, poi è arrivato il ciclone Carlo Freccero, che ha spazzato via molto di quello che era previsto per la primavera 2018 sul secondo canale della televisione pubblica e fra ciò che è volato via insieme al vento, qualcosa è arrivato e non ci riferiamo al solo telefilm The good doctor, che Rai2 ha preso da Rai1, ma con Rai1 che qualcosa -anzi più di qualcosa- si prenderà da Rai2, ma su questo ci ...