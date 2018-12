ildolomiti

: Quartu, incendio nell’area giochi di Molentargius: le fiamme divorano un chiosco - sardanews : Quartu, incendio nell’area giochi di Molentargius: le fiamme divorano un chiosco -

(Di sabato 15 dicembre 2018) TRENTO. Paura a. È in corso in questi attimi in via Scopoli lo spegnimento di un furioso incendio . Lehanno interessato la parte alta del palazzo e aggredito il balcone in legno . ...