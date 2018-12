Inter-Udinese | 0-0 risultato e cronaca in diretta live

Inter-Udinese LIVE - le parole di Marotta a pochi minuti dal calcio d’inizio : 18:00 – Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio di inizio. 17:40 – Le parole del nuovo ad nerazzurro Beppe Marotta: “Icardi è il nostro capitano e goleador, ha il nostro massimo rispetto ed è normale che è rilevante per l’economia della società per il rispetto della controparte riguardo i tweet circolati. Spalletti lo conosco da tempo, è una persona che ama la dialettica e serve interpretarla. Ci deve essere ...

Inter-Udinese LIVE - le ultime da “San Siro” : Inter-Udinese LIVE – Alla fine Spalletti ha deciso di cambiare: Perisic finisce in panchina e viene sostituito da Keita, più brillante del croato nelle ultime partite disputate dai nerazzurri. A metà campo c’è spazio per Joao Mario e Borja Valero ai lati di Brozovic, mentre c’è la conferma di Asamoah come terzino sinistro. Udinese con l’ormai consueto 3-5-2 con la novità D’Alessandro sulla sinistra e il ...

Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola

Inter Udinese LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : LE formazioni ufficiali Inter, 4-3-3, : Handanovic; Vrsaljko, De Vrji, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Spalletti Udinese, 3-5-2, : Musso; Larsen, ...

Inter Udinese - formazioni ufficiali : a riposo Perisic - dentro Keita : Inter Udinese, NERAZZURRI CHIAMATI AL RISCATTO- Riscossa, riscatto, ripresa. Chiamatela come volete, ma l'Inter oggi è chiamata ad un solo e unico obiettivo: la vittoria. I nerazzurri sono nel mezzo del loro peggior periodo stagionale, freschi di eliminazione dalla Champions League e al massimo distacco dalla vetta della classifica: 14 punti. I motivi per cercare […]

Diretta Inter-Udinese - gli uomini di Spalletti vogliono tornare a sorridere in campionato : Inter-Udinese è il primo anticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A, oltre il match di San Siro in questo sabato di campionato si disputerà anche il derby della 'Mole' tra il Torino di Mazzarri e la Juventus di Allegri. Tornando al match di 'San Siro' i neroazzurri vorranno dimenticare in fretta la deludente eliminazione di martedì scorso in Champions League e vorranno tornare a vincere in campionato. Per farlo gli uomini di ...

