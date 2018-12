Blastingnews

: Influenza: casi in aumento e scorte di vaccino finite - manuelgiusti2 : Influenza: casi in aumento e scorte di vaccino finite - TarabellAlberto : @EuroMasochismo Lo studio di correlazione tra casi influenza andrebbe fatto con le coperture vaccinali e con l’anda… - GiostraGiacomo : Influenza arrivata a Firenze: primi due casi - FirenzeToday -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Come ogni anno è arrivato il periodo dell'. E come ogni anno occorre vaccinare i soggetti più deboli in modo tale da far passare l'inverno con meno disagi possibili. Ma se da una parte proprio in queste settimane si sta registrando il picco di contagi con già oltre 800.000diaccertati, la maggioranza dei quali interessa bambini, occorre registrare una preoccupante carenza didi vaccini anti-li. L'allarme è stato lanciato dalla Società di Igiene e Medicina preventiva che giustifica la carenza con il verificarsi di alcuni problemi organizzativi in concomitanza ad uninatteso della domanda.Varcata la soglia statistica che indica l'epidemia Secondo i dati pubblicati dal bollettino influnet, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal 9 dicembre scorso in Italia saremmo entrati nella fase epidemica dell'stagionale. Infatti, ...