Incendio a Milano | vigili del fuoco salvano il cane intossicato dal fumo

Incendio in un appartamento a Milano, pompieri salvano un cane. VIDEO I vigili del fuoco sono intervenuti in una casa in via Carlo Farini, invasa dalle fiamme. L'animale, rimasto intossicato dal fumo, è stato estratto dall'abitazione e portato al sicuro

Milano, incendio in una palazzina in via Melzo. FOTO Il rogo è divampato intorno alle 8 del mattino in uno stabile evacuato per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Paura e una lieve intossicazione per quattro persone, tra cui un 99enne

Milano - principio di Incendio al carcere di Opera : 3 guardie intossicate : Un detenuto ha cercato di dar fuoco a un materasso, l'intenso fumo ha visto finire all'ospedale i secondini: nessuno è grave

Milano : Arpa - valori diossina in calo dopo Incendio in Bovisasca : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Si torna "rapidamente alla normalità nell'area dell’incendio di via Chiasserini a Milano, in zona Bovisasca, dove il 14 ottobre è scoppiato l’incendio alla Ipb, spento completamente nella giornata di ieri". Lo rende noto l'Arpa Lombardia. "dopo un temporaneo innalzament

0.75 picogrammi per metrocubo/teq: è questo il valore delle concentrazioni di diossine e furani rilevate dalle analisi del primo filtro del campionatore ad alto volume per il monitoraggio di microinquinanti dell'Incendio alla all'impianto RiEco a Novate Milanese. Divampato la notte del 15 ottobre scorso, il rogo, che ha coinvolto circa 300 tonnellate di imballaggi e circa 3000 di carta, è stato completamente domato il 17

Incendio Milano : rogo di rifiuti “praticamente spento” : Sono in corso a Milano le ultime operazioni di spegnimento, da parte dei Vigili del fuoco, dell’Incendio del capannone in cui erano stoccate tonnellate di rifiuti: il rogo è divampato nella serata del 14 ottobre. Il Comando provinciale ha riferito che l’Incendio è “praticamente spento“, “rimangono due o tre focolai con delle minime colonne di fumo“: l’intervento dovrebbe concludersi nel ...

Milano - Incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro. Quattro intossicati : È di Quattro intossicati, comunque non in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che si è propagato giovedì verso l'ora di pranzo in un palazzo di via Vittani 5 a Milano, in zona Quarto Oggiaro ...

incendio Milano, allarme diossina. Ultime notizie, l'Arpa rassicura ma le scuole "limitano" i bambini non portandoli a giocare all'aperto.

INCENDIO MILANO, ALLARME diossina. Ultime notizie, l'Arpa rassicura ma le scuole "limitano" i bambini non portandoli a giocare all'aperto.