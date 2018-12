Egitto | scoperta tomba di 4 400 anni fa | pitture e statue «eccezionalmente conservate»

Storica scoperta in Egitto - tomba di oltre 4400 anni con statue e pitture intatte : La scoperta è avvenuta durante gli scavi archeologici nella necropoli di Saqqara, a ovest del Cairo. Si tratterebbe di un tomba "straordinariamente ben conservata" appartenuta a un sacerdote di alto rango vissuto all'epoca del faraone Neferirkare Kakai. All'interno statue e pitture perfettamente conservate.Continua a leggere

Egitto - scoperta una nuova tomba a Luxor : Sono stati presentati i risultati della più recente esplorazione archeologica realizzata nella necropoli di Al-Assasif, nei pressi di Luxor, 600 chilometri a sud del Cairo: una tomba, sarcofagi e diversi oggetti funerari dell’antico Egitto, ritrovati presso il tempio della regina Hatshepsut. A venire alla luce da un’età lontanissima è stata una tomba faraonica che risale all’era di Ramesside, della XIX dinastia, vissuto tra il 1291 e il ...

A Luxor - in Egitto - è stata scoperta una tomba con diverse mummie : Il 24 novembre è stata scoperta a Luxor, in Egitto, una tomba con varie mummie e due sarcofagi. La tomba si trova nella necropoli di Al-Assasif, a sud della città, tra la Valle delle Regine e la Valle dei Re, un

Egitto - scoperta necropoli di animali a Saqqara - Sky TG24 - : Nel sito archeologico a sud del Cairo sono state rinvenute decine di mummie di gatti, scarabei e coccodrilli. Tra i reperti anche un centinaio di statue lignee dorate, molte delle quali dedicate ai ...

Eccezionale scoperta in Egitto - una necropoli di gatti : le mummie dei felini risalgono a tremila anni fa : Una missione archeologica egiziana ha riportato alla luce rare mummie di scarabei, oltre che decine di gatti venerati come divinità. Lo stupore dei ricercatori è stato enorme alla vista dei simulacri bronzei dei felini. Il ritrovamento è stato effettuato in necropoli di animali che custodivano anche un sarcofago di cobra e due di coccodrilli. Secondo il ministero delle Antichità egiziano si tratta delle “prime mummie di scarabei ad essere ...