Il Milan esce dall' Europa | Leonardo | Colpa del rumore Tutte le scuse più

Eurolega - non riesce l'impresa : Olimpia Milano ko - vola il Fenerbahce : L'Olimpia Milano si illude solo in avvio sul campo del Fenerbahce nella 12ª giornata di Eurolega : contro la prima della classe la squadra di Pianigiani chiude in vantaggio il primo quarto, 21-15, per ...

Milano effervescente in linea con le altre Borse europee : Alla vigilia della riunione della BCE Europa si scatenano gli acquisti ; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. A New York, nel frattempo, i mercati confermano una ...

Milan - Reina : “Devo accettare di fare il secondo per far crescere Gigio” : Milan Reina – Intervistato da Sky Sport, Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato del suo ruolo da sostituito di Gianluigi Donnarumma: “Sono sempre stato abituato a giocare titolare, quello di secondo è un ruolo che mi tocca accettare. Sono un professionista e do il meglio, anche per far crescere Gigio. È arrivato il momento […] L'articolo Milan, Reina: “Devo accettare di fare il secondo per far crescere Gigio” ...

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...

Milan - senti Higuain : 'ripagherò la fiducia della società. L'errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che...' : Il bomber argentino, nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport, ha spiegato di voler ripagare la fiducia dell'ambiente rossonero, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissatisi ad ...

Milan - senti Higuain : “ripagherò la fiducia della società. L’errore contro la Juve mi ha fatto crescere. Ibra? Dico che…” : Gonzalo Higuain non vede l’ora di poter scendere in campo: nessuna voglia di riscatto, il bomber argentino è solo ‘più maturo’ e volenteroso di far bene dopo la squalifica post espulsione con la Juventus Costretto a restare fuori dal campo per le gare di Serie A, a causa dell’espulsione e della squalifica per due giornata rimediate dopo i fatti di Milan-Juventus, Gonzalo Higuain scalpita per ritornare in campo in ...

Milan - Gattuso : 'Il pari è una beffa ma guardiamo avanti - con Leonardo e Maldini si cresce' : ... ma va bene così: ora guardiamo avanti, sperando di recuperare quanto prima qualche giocatore infortunato" ha detto l'allenatore, intervistato da Sky Sport. Tuttavia, nei prossimi giorni non dovrebbe ...

Ibrahimovic al Milan?/ Ultime notizie calciomercato - Galliani : 'Farebbe crescere il valore della Serie A' - IlSussidiario.net : Milan, torna Ibrahimovic? Tutto pronto per l'arrivo dello svedese, ma occhio alla Sampdoria che ha contattato l'entourage dell'attaccante

Milan - Galliani : "Ibrahimovic farebbe crescere il valore della Serie A" : Intervenuto a Rai Radio 1 Sport , l'attuale a.d. del Monza ha anche parlato del possibile ritorno dello svedese a Milanello: 'Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L'operazione ...

Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo - +1 - 51% - - seduta effervescente per Buzzi Unicem : Rally per l' indice del settore costruzioni italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a quota 27.583,...

Le rivelazioni di André Silva - il portoghese esce allo scoperto : “l’addio al Milan? Non era quello che volevo” : L’attaccante portoghese ha parlato della sue esperienza al Milan, svelando come non avrebbe voluto lasciare il club rossonero L’esperienza in Liga lo sta rivitalizzando, André Silva però non dimentica il periodo trascorso in Italia con la maglia del Milan. Solo due i gol segnati in serie A, un numero migliorato considerevolmente in questo avvio di stagione in Spagna, dove l’ex Porto è riuscito a trovare la via della rete ...

Milano : due adolescenti violentate da immigrati - ma si erano inventate tutto : Due presunti stupri commessi da immigrati si sono rivelati due bluff. Accade a Milano, dove gli agenti della squadra mobile hanno svolto le dovute indagini a to di due denunce da parte di altrettante adolescenti che hanno sostenuto di aver subito violenza sessuale da parte di uomini di colore. In questo caso, però, entrambe le accuse si sono rivelate completamente infondate. Il primo caso risale allo scorso agosto Nei primi giorni dello scorso ...

Milano - 'stuprate da immigrati di colore' : ma i casi erano stati inventati da due adolescenti : Due casi di presunti stupri, denunciati da adolescenti che hanno accusato "uomini di colore", si sono rivelati inventati dopo le indagini della Squadra mobile milanese. In un caso, dopo mesi di ...

A Milano lo spettacolo denuncia di Ulderico Pesce : in scena la verità indicibile sul caso Aldo Moro : "Moro: i 55 giorni che cambiarono l'Italia" è lo spettacolo interpretato da Ulderico Pesce scritto insieme al magistrato Ferdinando Imposimato. Lo spettacolo che mette in scena le verità indicibili del lato sordo della politica italiana arriva al Teatro Verdi di Milano il 25 e 26 ottobre in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Aldo Moro.Continua a leggere