Conte | Con l' Ue vogliamo chiudere quanto prima | trattativa a oltranza

Rai - Luigi di Maio : "Esiste un caso Fazio - sugli stipendi occorre buonsenso". La replica del conduttore : "Disponibile a parlare di guadagni e Contenuto" : Botta e risposta a distanza tra Fabio Fazio e il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi di Maio. In audizione oggi in Commissione Vigilanza Rai, l'esponente del MoVimento 5 Stelle ha rispolverato su richiesta della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone un tema che si ripropone ciclicamente nel dibattito politico italiano: il compenso del conduttore di Che tempo che fa, ritenuto troppo alto, tanto da ...

Conte : negoziato Ue avanti a oltranza : 17.25 "Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli per completare la nostra proposta".Così il premier Conte, da Bruxelles."Ho sempre detto che avremmo prima studiato le riforme,poi tracciato i numeri",aggiunge, "non è stato difficile convincere i vicepremier". il negoziato con l'Ue "va avanti ad oltranza". "Non abbiamo mai pensato il 2,4% come un totem o una sfida all'Ue", dopo le stime tecniche "abbiamo elaborato una nuova proposta". L'Italia "non ...

Pensioni - Giuseppe Conte e il pressing di Angela Merkel. Retroscena : agguato a Matteo Salvini - gode la Fornero : Tra Matteo Salvini e Quota 100 ci si mette Angela Merkel . Nel colloquio di mezz'ora con il premier Giuseppe Conte , la cancelliera tedesca avrebbe espresso tutti i suoi dubbi sulla riforma delle ...

Manovra - Conte e Tria chiedono flessibilità su giustizia e dissesto : Sono in corso i negoziati con la Commissione Europea da ieri, e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ieri ha confermato che si fermerà a Bruxelles a trattare finché non si arriverà ad un accordo. ...

Gaffe di Conte : arriva al Consiglio Ue con 40 minuti di ritardo e perde il minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, nella giornata di ieri, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell"attentato di Strasburgo prima dell'inizio della riunione del Consiglio europeo. Unico assente Giuseppe Conte, che è arrivato all'Europa Building con grande ritardo.Già, il presidente del Consiglio in quegli istanti stava atterrando all'aeroporto di Bruxelles, distante una mezzoretta in macchina dal ...

Calciomercato Milan - Gattuso in bilico : Conte tra gli eventuali sostituti (RUMORS) : Clima davvero poco entusiasmante in casa Milan dopo la sorprendente sconfitta ad Atene contro i greci dell'Olympiakos, i quali hanno sconfitto per 3-1 i rossoneri. Tra i principali responsabili della sconfitta (che ha causato l'eliminazione della squadra meneghina dall'Europa League) viene indicato Gennaro Gattuso, colui che avrebbe dovuto essere tra le colonne portanti del rilancio della formazione rossonera, ma che finora sembra non essere ...

Studentessa genovese tra i vincitori del concorso per la tesi di laurea sul tema : “La Marina Militare Italiana nella storia Contemporanea” : L’11 dicembre a Roma, presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare, sono stati premiati i vincitori del concorso Nazionale per tesi di laurea sul tema “La Marina Militare Italiana nella storia contemporanea“. Valeria Firriolo, Studentessa di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Genova ha vinto il premio speciale per l’originalità del tema con la sua tesi di laurea dal titolo “La terra vista dal mare: una ...

Conte in ritardo a Consiglio Ue - sedia vuota a minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : Agenzia Vista, Bruxelles, 14 dicembre 2018 Il premier Giuseppe Conte arriva in ritardo al Consiglio europeo e la sua sedia rimane vuota durante il minuto di silenzio che i leader europei dedicano alle ...

Conte a Bruxelles : Flessibilità su dissesto e giustizia : Il premier punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ecologico e giustizia. Il punto ora riguarda lo sforamento del deficit strutturale del nostro paese -

U&D - Tina Cipollari si risposa e l'ex Kikò non pare Contento : Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne, starebbe per sposarsi con il suo fidanzato, un ristoratore fiorentino. A quanto pare, la notizia del grande passo della vamp romana non sarebbe stata presa bene dal suo ex marito, Kikó Nalli. La vulcanica opinionista ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Sono' in cui ha dichiarato che, probabilmente, l'idea che si sposi non sarebbe andata giù al suo ex marito. Tuttavia, la Cipollari ...

Fabrizio Corona - l’Agenzia delle Entrate Contesta cartelle esattoriali per 14 - 5 milioni di tasse non versate : Quattordici milioni e mezzo di euro di tasse non versate. Sono quelli che l’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società. La circostanza è emersa da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell’ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti e, in particolare, da un’udienza tecnica di “verifica crediti“. ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Contento del secondo posto - ho sciato bene. Ho lavorato tanto sulla scorrevolezza” : Christof Innerhofer ha battuto un colpo nel superG della Val Gardena e ha conquistato un eccellente secondo posto, ad appena cinque centesimi dal vincitore Aksel Lund Svindal. L’altoatesino ha interpretato al meglio la Saslong ed è così riuscito a salire sul podio alle spalle del fenomeno norvegese dimostrando di essere in un buon stato di forma e disputando una delle migliori gare di sempre su questa pista. Entusiasmo a mille per ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà