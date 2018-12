CF | iniziativa sull' acqua potabile va bocciata

Alessandra Amoroso a Bari per beneficenza il 16 dicembre : tutti i dettagli sull'iniziativa : Le serate saranno allietate da musica e spettacoli. Tutte le attività sono realizzate in collaborazione con Password, che animerà le feste. Tra gli ospiti attesi a Bari, c'è fermento per la presenta ...

Alessandra Amoroso a Bari per beneficenza il 16 dicembre : tutti i dettagli sull’iniziativa : Alessandra Amoroso a Bari per un evento benefico in programma il prossimo 16 dicembre. La cantante salentina sarà presente alla Notte dei Doni, un'iniziativa benefica nata per sostenere la Caritas Diocesana di Bari-Bitonto e le famiglie bisognose. Ad organizzare gli eventi benefici nel periodo che precede il Santo Natale è la Banca Popolare di Bari che anche quest'anno sostiene le cause benefiche del territorio attraverso una serie di ...

Reading teatrale a più voci per dire no alla violenza sulle donne : l'iniziativa del Pacinotti : Gli spettacoli si terranno il giorno 28 Novembre nei locali della scuola. Si offriranno agli alunni profondi spunti di riflessione sull'argomento attraverso dibattiti e tavole rotonde Istituto A. ...

Il “Sorriso Diverso delle Donne” vince sulla violenza : grande successo per l’iniziativa : Nell’ambito delle iniziative che celebrano la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU, ieri nella Capitale si è tenuto l’evento “Sorriso Diverso delle Donne”, progetto di comunicazione sociale promosso dall’Associazione UCL ed organizzato daTulipani di Seta Nera. I dati ci confermano che la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e trasversale, che riguarda la società nel suo insieme, e ...

Pallavolo – Una schiacciata contro la violenza sulle donne : la splendida iniziativa della Revivre Axopower Milano : In occasione del match contro Verona del 25 novembre per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

Serie B - iniziativa contro la violenza sulle donne : La Lega B scende in campo contro il femminicidio e contro qualsiasi forma di maltrattamento. Lo fa nel week-end della giornata internazionale contro la violenza alle donne che l’Onu ha fissato, nel 1999, al 25 novembre. Durante il 13° turno della Serie BKT i capitani delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una esponente della società in rappresentanza di tutte le donne. ...

La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne : nel weekend iniziativa contro i soprusi : Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza. L'articolo La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne: nel weekend iniziativa contro i soprusi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.