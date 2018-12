Autostrade | sciopero ai caselli il 16 e 17 dicembre

Autostrade - "caselli chiusi" per sciopero il 16 e 17 dicembre. Ma "Società" annuncia accordi per 5 "tronchi" su 9 : Possibili "caselli chiusi" per sciopero addetti alla riscossione pedaggi autostradali con disagi per automobilisti e autotrasportatori il 16 e 17 dicembre. Ma sull'astensione dal lavoro proclamata ...