Anastasio vince X Factor | il video di Sarri | «Stai andando alla grande»

Anastasio cambia X Factor : vince il talent show con il suo stile e la sua penna unica : Vittoria annunciata per alcuni, sorprendente per i più tradizionalisti. Anastasio, il rapper-autore campano di 21 anni, ha sbaragliato la concorrenza e mostrato i muscoli al Forum di Assago, palcoscenico allestito proprio per la finale, vincendo la dodicesima edizione di X Factor. Una cornice fantastica per coronare un sogno, perché il giovane talento di Meta di Sorrento non si aspettava assolutamente di poter ottenere questo prestigioso ...

X Factor - Anastasio vince con il suo rap anomalo : nel talent ‘cambia la musica’ ma è tempo di una rinfrescata in giuria : Nell’edizione dei rapper è andata come tutti avevano pronosticato e come inevitabilmente era scritto che andasse. Marco Anastasio vince XFactor 12 con la sua musica disturbatrice (il copyright è di Mara Maionchi). Una ventata di freschezza dopo il successo di Lorenzo Licitra nel 2017. Il cantante-poeta napoletano supera nella sfida finale Naomi, che a dirlo tre settimane fa più di qualcuno si sarebbe fatto due risate. Poi la svolta rap ...

Anastasio vince X Factor 12 con l'inedito 'La fine del mondo' : Ieri, giovedì 13 dicembre su Sky Uno, è stata trasmessa in onda la finalissima di X Factor 12. Tutto è andato secondo i pronostici dei bookmakers, che davano per favorito Anastasio. Infatti, il rapper 21enne di origini campane è riuscito a trionfare nella dodicesima edizione del talent show, con l'inedito intitolato "La fine del mondo". Secondo la giuria esso è il brano che ha rappresentato meglio quest'edizione di X Factor. Una vittoria da ...

#XF12 – X Factor 12 – Finale del 13/12/2018 – In diretta su Sky Uno HD e TV8. Vince Anastasio. : Ed è il momento della Finale della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta su Sky Uno HD (canale 108 Sky e 311 DTT) e in chiaro su TV8. Al timone della versione italiana di uno dei talent show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Sono partiti in oltre 50.000, sono rimasti in dodici dopo le sette puntate di selezioni e, dopo sette appuntamenti in diretta, sono rimasti in quattro a coccolare il sogno di ...