Treno contro cavalcavia in Turchia | 4 morti

Turchia - Treno contro cavalcavia : 4 morti : 6.54 Almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio viaggiava dalla capitale turca alla città di konya, nella parte centrale del Paese. Al momento sono ignote le cause dell'incidente.

Pietre contro Treno - ferita una ragazza : 19.20 Lungo la linea ferroviaria Napoli/Salerno sono stati lanciati sassi contro un treno e una ragazza è stata ferita . Lo rende noto la direzione regionale di Rete ferroviaria italiana, spiegando che il traffico è risultato "rallentato dalle 15.40 per il lancio di sassi, da parte di ignoti, contro un treno regionale tra Portici e S.Maria La Bruna". La giovane è stata ferita al viso, all' altezza dell'orecchio.

Incidente ferroviario a Firenze : scontro tra Treno merci e piattaforma - 3 feriti : Incidente ferroviario nella notte a Firenze: 3 operai sono rimasti feriti all’interno della galleria “Pellegrino”, tra la stazione di Campo di Marte e lo Statuto. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, della sede centrale e del distaccamento di Fi-Ovest. Per cause in corso di accertamento, un treno merci è entrato in collisione con una piattaforma su rotaia “scala motorizzata”, dove si trovavano i tre ...