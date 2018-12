Snowboard | PGS Carezza 2018 | vittoria dello sloveno Tim Mastnak Aaron March e Roland

Snowboard - Carezza ospita il primo PGS di Coppa del Mondo : problemi alla schiena per Fischnaller : A Carezza il primo PGS stagionale di Coppa del Mondo . Fischnaller : “ll mal di schiena mi perseguita, non sarò tra i favoriti” La pista Pra di Tori di Carezza ospita ormai da qualche anno l’appuntamento di apertura della tappa di Coppa del Mondo di parallelo, e giovedì 13 dicembre gli specialisti del gigante si daranno battaglia per la prima vittoria della stagione in specialità (qualificazioni a partire dalle ore 8.45, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 : si comincia con un PGS - l’Italia ci prova per il podio. Favoriti Galmarini e Ledecka : Tutto pronto per l’esordio. Inizia domani, con un PGS, la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: appuntamento in mattinata nel Bel Paese, in quel di Carezza. Per l’ennesima volta dunque si comincia dalla località dell’Alto Adige: ormai un’abitudine come prima tappa stagionale. L’Italia va a caccia di risultati importanti per far esultare il pubblico di casa. I grandi Favoriti, tra uomini e donne, saranno ovviamente ...