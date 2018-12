Senato | via libera alla fiducia su Ddl anticorruzione con 162 voti a favore

Ddl Anticorruzione - al via discussione in Senato. Troppe richieste di voto a scrutinio segreto - c’è l’ipotesi fiducia : E’ iniziato in Aula al Senato l’esame del disegno di legge Anticorruzione che, stando al calendario di Palazzo Madama, dovrebbe essere approvato entro il 13 dicembre. La maggioranza sta valutando di porre la fiducia sul provvedimento, in modo da avere tempo di dare il via libera prima dell’esame della Manovra: a cambiare i piani sono stati i ritardi della legge di Bilancio. Al momento infatti, sarebbero Troppe le richieste di ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Quota 100 e reddito di cittadinanza : viene tutto rinviato al Senato : Il pacchetto degli emendamenti del Governo M5S - Lega è pronto. Si tratta di ben 56 variazioni da apportare alla Manovra Economica. La discussione, davanti alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, prenderà il via domenica sera 9 dicembre 2019. Ma tra gli emendamenti presentati non sono presenti le due principali riforme attese dalla maggioranza del popolo giallo - verde, cioè il reddito di cittadinanza e Quota 100. A quanto è dato ...

54 modifiche - ma nessuna misura chiave. I nodi rinviati al Senato : Gli emendamenti depositati dal Governo in commissione alla Camera. Sì al taglio delle pensioni d'oro ma manca il pacchetto famiglia. C'è il raddoppio dal 20 al 40% del taglio dell'Imu sui capannoni, i ...

Dl fisco - via libera del Senato : in allarme il Terzo settore per un emendamento sulle detrazioni delle donazioni : Garanzie che però non hanno tranquillizzato il mondo degli enti non commerciali. Terzo settore, fondi inutilizzati a Btp - Obbligo per le banche di "girare" le somme non spese a fini sociali raccolte ...

Dl fisco - via libera del Senato con 147 sì : testo torna alla Camera : Via libera del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra. I sì sono stati 147, 104 i no e 6 gli astenuti. Il testo torna ora in seconda lettura alla Camera. Tra le principali novità in arrivo, ...

Dl fiscale - via libera del Senato. Testo passa alla Camera : Via libera dell'Aula del Senato al dl fiscale che accompagna la Manovra. Il Testo è passato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astenuti. Passerà ora all'esame della Camera. Tra le principali ...

Pace fiscale - via libera del Senato. Tutte le scadenze da ricordare : Un vero e proprio tour de force di scadenze. La Pace fiscale, approvata in prima lettura al Senato (ora passerà all’esame della Camera), perde la dichiarazione integrativa speciale ma guadagna la sanatoria degli errori formali con pagamento sdoppiato tra il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020...

Dl fiscale : via libera Senato con 147 sì - passa alla Camera : Roma, 28 nov., askanews, - Con 147 sì, 104 no e 6 astenuti l'Aula del Senato ha approvato il dl fiscale che accompagna la manovra. Il provvedimento passerà ora all'esame della Camera. Tra le ...

Dl Fisco - via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Dl fisco - al via esame Aula Senato : 10.09 Al via in Aula al Senato l'esame del decreto fiscale collegato alla Manovra, prima della discussione generale.Il voto è atteso in giornata, poi il testo sarà alla Camera per la seconda lettura La commissione Finanze ha concluso ieri sera il voto degli emendamenti al decreto,che si è trasformato in un 'omnibus': dalle sanatorie fiscali al bonus bebè,dalla nuova tassa sui'money transfer' agli incentivi per l'aggregazione delle reti di Tim ...

Dl Fisco - via oggi al Senato al decreto Omnibus : dentro anche lo “scudo antispread” per le piccole banche : Si chiama Omnibus ed è il maxi emendamento che sostituisce il decreto fiscale. A dare il suo via libera è stato nella serata di lunedì 26 novembre la commissione Finanze del Senato. Il dl Fisco arriva quindi stamattina in aula a Palazzo Madama. Il testo, oltre a perdere lungo la strada la norma di condono sulla dichiarazione integrativa, introduce anche di altre norme: dagli incentivi per favorire l’aggregazione delle reti Tlc di Tim e Open ...

Anticorruzione : via libera Camera con 288 sì - ora al Senato : Primo via libera al ddl Anticorruzione da parte della Camera. I voti a favore sono 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Il via libera è stato accolto con un applauso dei 5 stelle.

Decreto Genova - via libera del Senato. Toninelli alza il pugno e scoppia la bagarre : Il Decreto Genova è stato approvato in via definitiva dall'aula del Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astenuti. Subito dopo il voto dell'assemblea sul Decreto Genova, il presidente del ...