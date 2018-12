Rose e lacrime per Emma | vittima di Corinaldo

NBA – Derrick Rose - 50 punti e lacrime di gioia : “continuo a farmi il culo - ci metto sempre il cuore” : Prestazione strepitosa per Derrick Rose contro gli Utah Jazz: l’MVP 2011 mette a segno 50 punti (career high) e scoppia in lacrime nel post partita Notte di Halloween da ricordare per tutti i tifosi dei Timberwolves. Sul parquet del Target Center di Minneapolis, è apparso un mostro da 50 punti, realizzati tirando 19/31 in 41 minuti di partita: quel mostro porta il nome di Derrick Rose. Esatto, proprio D-Rose, incredibile. Il più ...