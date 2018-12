Inter | Marotta in sede | attesa ufficialità

Inter - Marotta prepara la rivoluzione : allenatore e calciatori - tutte le idee dell’ex Juventus : Clamorosa eliminazione dalla Champions League per l’Inter, il club nerazzurro non ha approfittato del pareggio del Barcellona contro il Tottenham, nel match casalingo contro il Psv è arrivato solo un pareggio, la qualificazione era a portata di mano, la squadra di Spalletti ha fallito un ‘rigore a porta vuota’. Anche in campionato la squadra non sta entusiasmando e l’obiettivo a questo punto sembra quello di dover ...

Inter - Marotta revolution : Conte o Simeone per la panchina? : L’articolo della Gazzetta Non è un buon momento per l’Inter. La squadra nerazzurra è stata eliminata dalla Champions League per evidenti demeriti (clamoroso il pareggio a San Siro con il Psv), ma soprattutto ha vinto una sola partita nelle ultime sette in tutte le competizioni. In società sta per arrivare Beppe Marotta, oggi pomeriggio l’ex Juventus diventa ufficialmente amministratore delegato dell’Inter per la parte sportiva. ...

Inter - Marotta 4 nodi da sciogliere : risultati - tecnico - regole e mercato. : Marotta sbarca nel mondo Inter nei giorni più difficili con un fascicolo pieno di questioni da affrontare. Steven Zhang ieri pomeriggio in un incontro in sede con tutti gli altri dirigenti ha ...

Inter - inizia l'era Marotta : Spalletti rischia - ipotesi Conte - Simeone e Mourinho : Giornata importantissima in casa Inter , dove oggi Beppe Marotta viene nominato ufficialmente a.d. per la parte sportiva del club. Il nuovo dirigente farà il proprio 'esordio' in nerazzurro sulle ...

Inter - Spalletti nel mirino : con Marotta arriva Conte? : MILANO - Oggi comincia l'era Marotta. L'uomo che dovrà costruire l'Inter del futuro: un ad 'di campo', non uomo dei conti anche se è un uomo del... Conte. Una suggestione che stuzzica il mercato. ...

Inter - perché Icardi non firma : tra la clausola e cosa cambierà con Marotta : ... ma da parte sua Marotta porterà il massimo appoggio a un sacrificio di Suning pur di blindare Icardi perché lo ritiene un centravanti straordinario e come pochi altri al mondo , voleva portarlo con ...

Inter - domani Beppe Marotta diventerà ufficialmente amministratore delegato : Giovedì 13 dicembre sarà il giorno di Beppe Marotta all'Inter . Arriverà domani pomeriggio infatti l'ufficialità dell'ingresso dell'ex dirigente della Juventus nell'organigramma nerazzurro , come ...

L'Inter volta subito pagina : è il giorno della nomina di Beppe Marotta : Giovedì dì 13 dicembre 2018: è il giorno di Beppe Marotta ufficialmente nuovo ad delL'Inter. La conferma da parte di fonti del club nerazzurro, con la riunione del cda prevista domani alle 14 e la ...

Inter - domani il CdA per l’ingresso in società di Marotta : Arriverà domani l’ufficialità dell’ingresso dell’ex dirigente della Juventus nell’organigramma nerazzurro, dopo un CdA. L'articolo Inter, domani il CdA per l’ingresso in società di Marotta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Marotta pronto a chiamare la Juventus per Dybala (RUMORS) : Mancano poche ora all'annuncio ufficiale ma ormai ci siamo: Giuseppe Marotta sarà il prossimo direttore generale dell'Inter dopo aver ufficializzato il suo addio alla Juventus poco più di un mese fa. L'ex dirigente bianconero è volato anche in Cina, a Nanchino, dove ha conosciuto i vertici di Suning e in particolar modo il patron, Jindong Zhang. Un incontro proficuo in cui le parti hanno parlato di come rinforzare la rosa a disposizione del ...

Da Modric e Kroos a Barella : l'Inter in campo per Marotta : APPIANO - Quella contro il Psg sarà l'ultima partita dell'Inter che Giuseppe Marotta guarderà davanti alla tv. Giovedì il club ufficializzerà la sua nomina con un comunicato stampa e il nuovo ...

Inter - Marotta si sbilancia : "Fiducioso per la Champions League" : Questa sera l' Inter di Luciano Spalletti giocherà la partita più decisiva degli ultimi anni: in palio, infatti, ci sarà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League . I nerazzurri ...

Inter-Psv - Marotta ancora distaccato : “Tifo per le italiane - fiducia nel Barça” : Presente al Coni per partecipare al premio Andrea Fortunato, il dirigente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato: “Faccio il tifo per tutte le squadre italiane, da tanti anni ci manca l’en plein” agli ottavi di finale di Champions League. “fiducia nel Barcellona? Assolutamente sì, ma soprattutto sta alle squadre italiane cercare di vincere“. La squadra nerazzurra, oltre a dover battere il Psv, deve ...

Inter - Marotta : “Barcellona? Mi fido. Spero passino tutte le italiane” : Inter Marotta- Un matrimonio annunciato da tempo, ma non ancora ufficializzato. Beppe Marotta Intervistato in occasione del premio “Andrea Fortunato“, ha rilasciato alcune dichiarazioni da dirigente ufficiosamente nerazzurro. Focus sul Barcellona e sulla sfida di questa sera tra blaugrana e Tottenham. Marotta crede fortemente nel club catalano: “Barcellona? Sono fiducioso”. Un chiaro commento d’Interesse rivolto ...