Infortunio Bruno Alves | le ultime in vista del match contro la Sampdoria

(Di giovedì 13 dicembre 2018)– Il difensore centrale del Parma è in ripresa dal risentimento muscolare che lo aveva colpito durante l'ultimoil Chievo, dopo i problemi avvertiti in settimana. Anzi, l'sarebbe stato praticamente smaltito e il portoghese ha già lavorato in parte con il gruppo. Domani potrebbe essere il grande giorno del ritorno in gruppo a pieno regime e, se così fosse,si candiderebbe a una delle maglie del reparto arretrato a protezione di Sepe.