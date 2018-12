Formula E | nuova monoposto per DS

Formula E – Mahindra pronta per la nuova stagione : Parte la nuova stagione della Formula E con Mahindra candidata alla vittoria Sabato 15 dicembre alle 14.30 ora locale, si disputerà per la prima volta a Riad, in Arabia Saudita, il primo E-Prix del Campionato FIA Formula E 2018-19. Il tracciato si snoda attorno a suggestivi siti storici UNESCO e prevede una parte veloce e una mista, con 21 curve, per una lunghezza totale di 2.495 metri. In Italia sarà possibile seguire la corsa in diretta ...

Formula E : Panasonic Jaguar Racing pronta per la nuova stagione : Panasonic Jaguar Racing è pronta ad affrontare la sua terza stagione del Campionato ABB FIA Formula E che prenderà il via il 15 dicembre con l'Ad Diriyah E-Prix, in Arabia Saudita. La gara di Riyadh è uno dei nuovi circuiti del calendario della Formula E, in cui ci saranno alcune novità per il team Panasonic Jaguar Racing.

Formula 1 - Sebastian Vettel più veloce di tutti nelle prime prove sulla nuova macchina : A poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione, la Formula 1 è tornata in pista sul circuito di Abu Dhabi per la prima giornata di test Pirelli in vista del 2019. Dopo il testacoda senza

Formula E - ufficializzata una nuova partnership con Heineken : Una partnership di cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedrà Heineken diventare Official Beer and Cider Partner dei campionati per veicoli elettrici su strade urbane Heineken e Formula E hanno raggiunto un accordo grazie al quale il brand Heineken diventa partner ufficiale dell'ABB FIA Formula E Championship. Una partnership di cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedrà Heineken diventare

Formula E - Tolti i veli alla nuova Mahindra Racing : Giornata d'annunci in casa Mahindra: oggi, il team indiano ha svelato la nuova vettura Gen2 per il campionato Formula E 2018/2019 e annunciato anche la formazione di piloti, tutta nuova. A guidare per la Mahindra saranno Pascal Wehrlein e Jerome D'Ambrosio.Subito in pista. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, sono cominciati oggi i test che aprono ufficialmente la preparazione della nuova stagione di Formula E. Sul tracciato spagnolo ci

Formula E - Vandoorne impaziente : "non vedo l'ora di iniziare una nuova avventura con il team HWA" : Al termine della stagione, Stoffel Vandoorne passerà in Formula E lasciando la McLaren dopo due anni Il belga Stoffel Vandoorne gareggerà in Formula E dopo la stagione di Formula Uno di quest'anno con la McLaren. Il 26enne pilota correrà con la HWA nel prossimo campionato della categoria 100% elettrica, al via a Riyad il 15 dicembre. L'annuncio è arrivato il giorno prima dell'inizio dei test pre-stagione a

Audi svela e-tron FE05 - la nuova monoposto di Formula E : Audi ha svelato la nuova e-tron FE05, con cui Daniel Abt e Lucas di Grassi lotteranno nuovamente per il titolo in Formula E, nel campionato che prenderà il via il 15 dicembre a Ad Diriyah (Arabia SAudita) e che segna una nuova era, grazie alla maggiore autonomia delle monoposto elettriche per cui si correrà con

Formula E - Ecco la nuova NIO 004 Gen2 : Il team NIO ha svelato la nuova monoposto che Oliver Turvey e Tom Dillmann guideranno nel campionato 2018/2019 di Formula E. Con una cerimonia di presentazione nel parco olimpico di Londra, la squadra ha mostrato la livrea della vettura, tolto ogni dubbio sulla coppia di piloti titolare e annunciato anche laccordo con Acronis, nuovo sponsor e partner tecnologico.Riflettori puntati sui piloti. La NIO 004 Gen2 non è lunica protagonista della

Formula E - La HWA Racelab presenta la nuova vettura : HWA Racelab è la nuova squadra che farà il proprio debutto in Formula E nella prossima stagione. Oggi, il team - fortemente legato alla Mercedes - ha svelato la nuova monoposto full electric nella propria sede di Affalterbach, a pochi chilometri da Stoccarda.Una nuova avventura. HWA Racelab è il nome della squadra che, secondo quanto dichiarato dal ceo Ulrich Fritz, "racchiude perfettamente il DNA di HWA AG". La casa tedesca ha