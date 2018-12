Dead or Alive 6 | due vecchi personaggi amati dai fan vengono introdotti nel roster

Nuovi lottatori si aggiungono al roster di Dead OR ALIVE 6 : KOEI TECMO Europe e TEAM Ninja sono felici di annunciare l’aggiunta di due vecchi personaggi amati dai fan al roster di DEAD OR ALIVE 6: Brad Wong e Eliot. I due combattenti si aggiungono alla line-up di 24 personaggi giocabili, annunciata al momento del lancio. DEAD OR ALIVE 6: Svelati 2 Nuovi lottatori Brad Wong, noto come “The Drunken Fighter”, è un maestro di Zui Ba Xian Quan. Usa il suo stile da ubriacone per ...

Dead or Alive 6 : Nuovo personaggio svelato : KOEI TECMO Europe e TEAM Ninja sono fieri di annunciare l’arrivo di NiCO, il secondo personaggio originale che farà il suo debutto in Dead OR Alive 6. Il Nuovo personaggio è stato mostrato per la prima volta lo scorso weekend durante il Festival di Dead OR Alive a Tokyo, un evento dedicato ai fan che comprende demo, cosplay e tornei. Un Nuovo lottatore per Dead or Alive 6 L’annuncio di NiCO è stato il momento ...