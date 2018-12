Roma | Di Francesco | ' Rimettiamoci tutti in discussione | è stata una piccola delusione'

Plzen-Roma - Di Francesco : “Siamo mancati in fase difensiva - prestazione deludente” : Al termine della gara persa dalla Roma col Plzen, nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League, Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa l’analisi del tecnico giallorosso: “Siamo partiti bene con un buon possesso e gestione, ma ogni volta che sono ripartiti ci hanno messi in difficoltà, una squadra come la Roma non se lo può permettere”. La difesa stasera ha sbandato paurosamente, ...

Roma - Di Francesco : 'Non ho ottenuto le risposte che volevo. Mercato? Dobbiamo metterci tutti in discussione' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Viktoria Plzen: 'Queste partite servono anche per fare valutazioni a livello personale. Non ho ottenuto le risposte che avrei voluto. Siamo partiti bene ma ogni volta che ...

Champions - Viktoria Plzen-Roma 2-1 : Ünder non basta - Di Francesco a rischio : ROMA - Pastore desaparecido, Marcano disattento, Schick impalpabile: a Di Francesco non va bene neanche l'ultima di Champions contro il Viktoria. Nel gelo di Plzen una Roma disorientata e quasi mai ...

Viktoria Plzen-Roma - probabili formazioni : Di Francesco cambia poco : Viktoria PLZEN ROMA probabili formazioni – Dopo la vittoria sfumata negli ultimi minuti di gioco, e in doppia superiorità numerica, alla Sardegna Arena di Cagliari la Roma ha disposto il ritiro per preparare la trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. Lunedì mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria dove ha lavorato in […] L'articolo Viktoria Plzen-Roma, probabili formazioni: Di Francesco cambia poco proviene da Serie ...

Roma - Monchi : 'Mi fido di Di Francesco. Rimarrò qui tanto tempo' : Quando mi fido di una persona, di un professionista, difficilmente perdo questa fiducia', lo ha detto il direttore sportivo della Roma Ramon Monchi in un'intervista a Sky Sport. Il dirigente è ...

Roma - Di Francesco : "Credo in ciò che faccio - ma bisogna cambiare rotta" : Non sono giorni belli, qui di Eusebio Di Francesco, ma la grinta non manca. Il Viktoria Plzen è avvisato. 'Ho poche parole, i momenti di crisi fanno parte del nostro lavoro. Che io sia qui è perché c'...

Champions League – Tensione Roma - Di Francesco : “io combatto - ma questa piazza può farti passare per il peggiore in circolazione “ : Alla vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, Eusebio Di Francesco parla dei momenti di Tensione delle ultime settimane: risultati che vengono meno e tante critiche, equilibrio precario a Roma in vista di un’importante sfida europea “Voci sul mio futuro? Fa parte del calcio, se sono qui è perché c’è un allenatore che ha consapevolezza della situazione, ha una sua identità e un suo pensiero che in questo momento magari ...

Roma - Monchi : 'Fiducia in Di Francesco - voglio restare qui a lungo' : Non è un momento semplice per la Roma, al settimo posto in Serie A con cinque punti di distacco dal quarto posto e reduce da quattro partite senza vittoria tra campionato e Champions League. La ...

Roma - Monchi : 'Mie dimissioni? Una follia - voglio restare. Su Di Francesco...' : Monchi non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen: 'La società non ha cambiato mai idea. La fiducia è la stessa, l'ho detto tante volte. Difficilmente perdo fiducia, se mi fido di una persona. ...

Di Francesco - la Roma deve cambiare rotta : ANSA, - Roma, 11 DIC - "Come sto vivendo questo momento? Fa parte del nostro lavoro, è il calcio. Il fatto che io sia qui è perché c'è dall'altra parte la consapevolezza che c'è un allenatore che ha ...

Roma - Di Francesco 'Momento difficile ma combatto. Cambiamo rotta' : PLZEN - 'Come sto vivendo questo momento? Fa parte del nostro lavoro, è il calcio. Il fatto che io sia qui è perché c'è dall'altra parte la consapevolezza che c'è un allenatore che ha le sue idee ...