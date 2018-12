Oh mio Dio | un paziente molto speciale per la dottoressa Ella

'Io - madre di un ragazzo Asperger - vi spiego perché il diritto allo studio di mio figlio vale meno del vostro' : Quella di Anna è una di quelle battaglie assurde, dentro le quali si leggono tutti i limiti di un mondo immaturo, volutamente impreparato ad aprirsi al diverso, a riconoscerne la ricchezza. La storia ...

Lory Del Santo : "Dopo il suicidio del fratello - anche mio figlio Devin ha pensato di uccidersi. Lo voleva raggiungere per stare con lui" : "Loro si erano promessi di stare insieme per sempre. Si volevano troppo bene, stavano sempre insieme". Lory Del Santo ha raccontato al Corriere le difficoltà della sua famiglia a superare la morte di Loren, l'ultimo figlio della Del Santo che si è tolto la vita lo scorso settembre. È la seconda volta che deve superare una tragedia del genere. Nel 1991 Conor, il figlio avuto col chitarrista Eric Clapton, era caduto dalla ...

Torino - al cardiochirurgo Carlo Pace Napoleone il XIII Premio “Giorgio Cavallo” 2018 : L’evento organizzato dalla FAMPV si è tenuto il 3 dicembre scorso al Nuovo Teatro Juvarra Torino – Si è

Mauro Corona - il commovente messaggio d’addio al suo cane : “Ciao Roci - mio migliore amico per 16 anni” : “Se n’è andato dopo 16 anni il mio migliore amico, Roci, bastardino dal muso dolce”. Inizia così il commovente messaggio pubblicato su Facebook dallo scrittore Mauro Corona per la scomparsa del suo cagnolino, che ha condiviso con lui 16 anni di vita. Ad accompagnare le sue parole, l’alpinista ha pubblicato anche una foto di molti anni fa, in bianco e nero, li ritrae insieme, il cucciolo tra le braccia del suo “papà” ...

Sanità : in aumento liste d’attesa per chemio e radioterapia - +100% denunce : Continuano a crescere le liste d’attesa, soprattutto per gli interventi chirurgici, ma anche per trattamenti anti-cancro come chemio e radioterapia. Parallelamente aumentano anche le segnalazioni dei cittadini: oltre la metà – 56% nel 2017, era il 54% nel 2016 – denuncia i lunghi tempi d’attesa. I dati emergono dal XXI Rapporto Pit Salute, dal titolo ‘Tra attese e costi, il futuro della salute in gioco’, ...

Fabrizio Corona aggredito nel boschetto di Rogoredo/ Cos'è successo? 'Grazie Dio per aver protetto mio figlio' : Fabrizio Corona aggredito nel boschetto di Rogoredo: "Ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria'. Disavventura per l'ex paparazzo

Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi : (foto: Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) Dopo aver mostrato al mondo il cuore violento dell’Universo, è scomparso a San Diego, a 87 anni e due mesi di età, l’astrofisico Riccardo Giacconi, di origini italiane e naturalizzato statunitense. La notizia è stata confermata, per primo, dall’Istituto nazionale di astrofisica (l’Inaf). Giacconi è noto soprattutto per aver vinto nel 2002, insieme a Raymond Davis Jr e ...

Salaria - omicidio colposo : indagato il camionista dell?autocisterna : L?avviso di garanzia gli è stato notificato ieri pomeriggio su mandato della Procura di Rieti: Gianni Casentini, l?autista dell?autocisterna esplosa nel distributore di...

Premio Storie di Alternanza : conquista il podio l'Istituto tecnico tecnologico Majorana di Milazzo : Oggigiorno, è sempre più importante che i ragazzi siano orientati per poter adeguatamente affrontare il mondo del lavoro '. A premiare i primi classificati, è stato il dirigente dell'Ufficio ...

Vanessa Incontrada ne I Nostri Figli - il ritorno in tv dopo Non Dirlo al mio Capo per parlare di femminicidio : Vanessa Incontrada ne I Nostri Figli torna in tv dopo il successo di Non Dirlo al Mio Capo, la cui seconda (e per ora ultima) stagione è stata trasmessa tra settembre e ottobre. L'attrice spagnola si cimenta ora in un film televisivo, dove condivide la scena con Giorgio Pasotti. Diretto da Andrea Porporati per Rai Fiction – 11 Marzo Film, I Nostri Figli racconta la storia di Roberto e Anna Falco, una coppia come tutte le altre, che vive ...

Salvini in diretta ma il si interrompe. Al suo posto la gamer filippina : “Oh mio Dio - quanti follower!” : Salvini in diretta ma il si interrompe. Al suo posto la gamer filippina: “Oh mio dio, quanti follower!” Matteo Salvini era in diretta da un paio di minuti, quando la connessione si è interrotta. Così Facebook ha “dirottato” chi stava seguendo il video del ministro dell’Interno a un’altra diretta, cioè quella della gamer e cosplayer filippina Alodia Gosiengfiao. La ragazza, da un momento all’altro, si è ritrovata con più di 12mila persone che la ...