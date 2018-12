Manovra | fonti di governo | “Deficit pil giù al 2%” Mattarella a Conte | “Serve intesa con

Manovra - fonti P.Chigi : su Tria solo fantasiose ricostruzioni : E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, a proposito di alcune indiscrezioni circolate in merito a ipotesi dimissioni per il ministro dell'Economia. 7 dicembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Manovra - fonti Lega : oggi nessun vertice : 11.41 Per oggi non è previsto alcun vertice di governo sulla Manovra. Lo riferiscono fonti governative leghiste. In precedenza erano circolate voci di un possibile incontro tra Conte, Salvini e Di Maio, senza Tria impegnato all' Eurogruppo.