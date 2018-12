Lazio | Inzaghi | evitare brutte figure

Lazio-Eintracht Francoforte - Inzaghi : 'Evitiamo figuracce. Milinkovic risponderà in campo alle critiche' : LIVE 16:04 12 dic Finisce qui la conferenza di Simone Inzaghi e Danilo Cataldi. 15:56 12 dic Cataldi: "Siamo un gruppo coeso, dall'inizio dell'anno. Dobbiamo migliorare nelle piccole cose e cercare di ...

Lazio - Inzaghi : 'Per Milinkovic è momento no'. Cataldi : 'Il gruppo è unito' : Un test per valutare chi ha giocato meno e finire al meglio il girone H d'Europa League. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello il ...

Lazio - Inzaghi : 'Sarà importante evitare le brutte figure' : 'La prima cosa è quella di evitare brutte figure. A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure e non le vogliamo fare. Metterò in campo una squadra competitiva che possa ...

Lazio - la mossa di Inzaghi : il Mago e Correa : Poteri fantastici e dove ritrovarli. Senza altri riferimenti, basta mettere Luis Alberto e Correa insieme davanti. Adesso le prova davvero tutte, Inzaghi. A parte il premio vittoria di 570mila euro, d'...

Lazio - Inzaghi incredulo : 'Mai visto niente di simile in più di 25 anni'. Giampaolo : 'La sorte divina esiste' : Non ho mai visto una cosa simile in 25 anni di calcio, ma questo è uno sport strano'. Un pari che potrebbe pesare ancora di più se il Milan domani vincesse con il Torino: 'Questo risultato penalizza ...

Lazio-Sampdoria 2-2 : Inzaghi rimane nel bel mezzo di una crisi : Se Atene piange, Sparta non ride. Vanno male le due squadre della Capitale. La Roma pareggia a Cagliari, spreca anche

Lazio-Sampdoria - dalle 20.30 La Diretta Inzaghi non vuole distrazioni : Si gioca all'Olimpico il posticipo serale di questo sabato di Serie A, che si chiude con la sfida tra Lazio e Sampdoria; il tecnico Simone Inzaghi e la società non hanno gradito la prestazione di ...

Lazio-Sampdoria probabili formazioni : Inzaghi recupera Luis Alberto : LAZIO SAMPDORIA probabili formazioni – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito torna a parlare in conferenza stampa dopo quattro anni. Lo fa “per fare chiarezza su alcune situazioni e sui rapporti che ci sono all’interno del Club, tra le figure che lo rappresentano. Sono qui con i miei `figliocci` Simone Inzaghi, Igli Tare e Angelo […] L'articolo Lazio-Sampdoria probabili formazioni: Inzaghi recupera Luis Alberto ...

Lazio-Sampdoria - Inzaghi : 'Siamo una Ferrari ingolfata? Tocca a me far andare la squadra a pieni giri' : Lotito ha definito la Lazio "una Ferrari ingolfata" ma ha, nello stesso tempo, confermato piena fiducia in Simone Inzaghi insieme al direttore sportivo Igli Tare. E lo stesso allenatore, in conferenza ...

Lazio - Inzaghi : 'Ho una Ferrari da mandare a pieni giri' : TORINO - 'Penso che il presidente e le parole del ds siano state belle parole, non ne avevo bisogno, la loro vicinanza me la testimoniano quotidianamente. Sono qua da 20 anni, conosco bene l'ambiente ...

Lazio : Inzaghi - sereni sulla Champions : ANSA, - ROMA, 07 DIC - "La Champions non deve essere un'ossessione, veniamo da due quinti posti, due anni fa in Champions ne andavano tre, a poche giornate dalla fine eravamo quarti. Conosciamo i ...