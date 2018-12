Enrico Ruggeri | «Un Anticristo controlla il mondo e le nostre vite Ieri c' era John

Enrico Ruggeri : “L’Anticristo controlla il mondo. Una volta c’era John Lennon - ora gli One Direction : non è un caso” : “Chi è L’ Anticristo al quale ha dedicato l’ ultimo album dei Decibel?”, chiedono a Enrico Ruggeri . “Sono i veri potenti che indirizzano le sorti del mondo”, risponde lui. L’occasione doveva essere il lancio del nuovo album dei Decibel, ma poi l’intervista del cantante a La Verità si è trasformata in un discorso sull’Anticristo, a cui deve il titolo appunto il disco. “Il primo a ...

