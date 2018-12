Ecotassa | Fca | “Se non cambia dovremo modificare il piano di investimenti in Italia” E

ilfattoquotidiano

: Fca: con l'ecotassa salta il piano di investimenti in Italia [news aggiornata alle 13:23] - repubblica : Fca: con l'ecotassa salta il piano di investimenti in Italia [news aggiornata alle 13:23] - StampaTorino : Salta l’incontro con Fca sul futuro dell’auto a Torino: “Il rischio ecotassa sui diesel cambia tutto”… - HuffPostItalia : Fca avverte il Governo: 'Con l'ecotassa saremo costretti a rivedere il nostro piano per l'Italia -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’inserita in manovra con un emendamento della maggioranza fa traballare ildida 5 miliardi annunciato da Fca a fine novembre. Se la norma non cambierà, avverte il gruppo automobilistico, “si renderà necessario un esame approfondito dell’impatto della manovra e un relativo aggiornamento del”. Di conseguenza Pietro Gorlier, responsabile delle attività del gruppo automobilistico in Europa, Medio Oriente e Africa, ha declinato l’invito del Consiglio Regionale del Piemonte che aveva chiesto ai vertici del gruppo di spiegare gliprevisti in regione durante un Consiglio aperto fissato per giovedì. Gli incentivi per le auto non inquinanti sarebbero, in prospettiva, un vantaggio per Fca, che a Mirafiori dal 2020 intende produrre la 500 elettrica. Ma se già l’anno prossimo scattasse anche il “malus“, ne ...