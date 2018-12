Accordo Ue-Giappone | addio ai dazi su vino | formaggio e pasta

Accordo commerciale con il Giappone - ok di Strasburgo : “Via dazi per un miliardo”. E’ la replica dell’Ue alle tariffe di Trump : L’Unione Europea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’ Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

Accordo di libero scambio Ue-Giappone - Strasburgo dà l’ok : “Via un miliardo di euro di dazi per le imprese europee” : L’Unione euro pea mette a segno una mossa sullo scacchiere economico internazionale contro il protezionismo degli Stati Uniti. Il Parlamento di Strasburgo ha dato il via libera definitivo al Japan-EU Free Trade Agreement, l’ Accordo di libero scambio tra Bruxelles e il Giappone, la più grande intesa commerciale bilaterale mai negoziata dall’Ue. Con il completamento del processo di ratifica da parte del Consiglio il 21 dicembre, il ...

L’UE ha ratificato un enorme Accordo commerciale col Giappone : È conosciuto anche con la descrizione «formaggio in cambio di automobili», e riguarderà in buona parte anche l'Italia

Accordo Fca-Kkr : Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic per 6 - 2 miliardi : Fca ha raggiunto un Accordo con il fondo Usa Kkr per vendere Magneti Marelli: il 100% finirà alla giapponese Calsonic, dal 2017 di proprietà degli americani, per 6,2 miliardi di euro. L’operazione darà vita a un gruppo da 65mila addetti da Milano fino a Tokyo con 17 miliardi di ricavi annui. I giapponesi avrebbero assunto precisi impegni per la salvaguardia della struttura produttiva e dei livelli occupazionali di ...