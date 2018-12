Stadio di Tor di Valle | Lanzalone subito a processo | ' Favori a Parnasi'

Stadio Roma - dubbi del Politecnico di Torino. Raggi : niente allarmismi | : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...

Nuovo Stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...

Juve U 23 - tifosi Pisa disertano la trasferta : 'Niente sparring a giovani 'di plastica' senza Stadio - storia e seguito' : Continuiamo a ripetere da anni che il calcio è della gente, è uno sport popolare, vive e ha vissuto di tradizione e campanilismi, vittorie e sofferenze. Rispettiamo tutte le realtà minori che dopo ...

Shawn Mendes ha annunciato un concerto evento allo Stadio di Toronto : La sua città natale <3 The post Shawn Mendes ha annunciato un concerto evento allo stadio di Toronto appeared first on News Mtv Italia.

A Gaetano Curreri degli Stadio il Premio delle 100 eccellenze italiane - lo ritira a Montecitorio : Questa volta è andato a Gaetano Curreri degli Stadio il Premio delle 100 eccellenze italiane. Il leader e la voce degli Stadio ha ritirato il Premio venerdì scorso a Montecitorio, riconosciuto come uno dei personaggi italiani che si è maggiormente distinto nel corso degli ultimi anni e per questo motivo meritevolte di un Premio. Il Premio delle 100 eccellenze italiane è stato consegnato a Gaetano Curreri degli Stadio nel corso di un incontro ...

Frosinone - accordo con Acea per la personalizzazione delle torri faro dello Stadio : Acea Spa e il Frosinone calcio hanno siglato oggi una partnership tecnica con la quale la holding della multiutility romana personalizzerà le torri faro dello stadio Benito Stirpe con il brand Acea, per accompagnare la società ciociara nella sua avventura in Serie A nella stagione 2018/2019. “L’accordo – si legge in una nota – ha la finalità di ribadire l’attenzione dell’Azienda nei confronti del ...

La Serie A torna allo Stadio : media di 30mila spettatori per match : Una quota record Il Corriere della Sera riprende una notizia circolata ieri nel tardo pomeriggio, e smentisce la teoria del suo editorialista Mario Sconcerti. Se per Sconcerti il campionato è chiuso, già ipotecato dalla Juventus, i tifosi continuano a riempire gli stadi. Anzi, lo fanno come mai prima d’ora. Leggiamo: «Nell’ultimo fine settimana di Serie A si è registrato il record di pubblico allo stadio: oltre 300 mila persone, con una ...

Argentina : violenza folle fuori lo Stadio - rinviata sfida fra Boca e River. Feriti due giocatori : La finale di campionato si giocherà stasera alle 21, ora italiana, a Buenos Aires. Un gruppo di ultrà del River Plate ha attaccato il bus dove si trovava la squadra degli acerrimi avversari -

Stadio - si torna indietro? Il Comitato dice «no» all'apertura al pubblico : Carrara - Stadio dei Marmi, si torna indietro? Così sembrerebbe, dopo il verbale del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico giunto ieri in Comune a Carrara che bloccherebbe di fatto l'apertura ...

Si riaprono le porte dello Stadio dei Marmi per 1060 spettatori : Carrara - Il sindaco Francesco De Pasquale ha firmato un'ordinanza per la riapertura parziale dello Stadio comunale che permetterà l'accesso alla gradinata a 1060 persone. Si tratta di un atto ...

Milan - Scaroni 'Torneremo all Uefa - ma non saremo assolti. Entro l anno decisione sullo Stadio' : ... 'Se mai ci fossero, riguarderebbero Rossoneri Sport Investment in Lussemburgo, non direttamente il Milan'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma ...