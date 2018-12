Rubate pietre d' inciampo a Roma | targhe dedicate a una famiglia ebrea

Roma - Rubate pietre d'inciampo - Segre : 'Gesto orribilmente vigliacco' : Nella notte tra domenica 9 dicembre e lunedì 10 dicembre sono state rubate a Roma, nel rione Monti, venti "pietre d'inciampo" posate per commemorare e ricordare gli ebrei deportati nei lager da fascisti e nazisti. La vicenda ha sconvolto la città e indignato l'Italia. "È stato un attacco vigliacco" ha commentato, amareggiata la senatrice a vita Liliana Segre. Mentre la Procura di Roma ha già aperto un fascicolo, nelle scorse ore il sindaco ...

A Roma Rubate 20 pietre d'inciampo in memoria degli ebrei : Sono state strappate dal selciato e rubate nella notte a Roma venti "pietre d'inciampo" installate a via Madonna dei Monti 82 e realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento.La denuncia arriva dall'Associazione Arte in memoria che dal 2010 si occupa dell'installazione delle pietre nella Capitale. Le pietre rubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state ...

Shoah : Rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione "Arte in Memoria", responsabile del progetto "Memoria di Inciampo a Roma". Le 20 pietre furono poste nel 2012 in Via Madonna dei Monti 82. "Queste notte - denuncia l'associazione - sono state strappate e portate via". La procura di Roma ha ...

Rubate 20 pietre d’inciampo a Roma : Venti pietre d’inciampo sono state divelte e Rubate nella notte nel Rione Monti a Roma. Erano dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio ed erano state installate il 9 gennaio 2012. Le pietre ricordano i cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento. La denuncia del furto arriva dall’Associazione ‘Arte in Memoria’ che dal 2010 si occupa dell’installazione delle pietre nella Capitale. Adachiara Zevi, ...

