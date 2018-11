: Dati sulla disoccupazione in Europa a settembre 2018: EU28 ????: 6,7% Zona € : 8,1% Italia ????: 10,1% Eurostat ??… - Europarl_IT : Dati sulla disoccupazione in Europa a settembre 2018: EU28 ????: 6,7% Zona € : 8,1% Italia ????: 10,1% Eurostat ??… - TelevideoRai101 : Eurostat, 10% più ricchi ha 25% reddito - Fior000 : RT @TomasBXL: Incidenti stradali: con 10 morti per milione di abitanti Vienna è la regione più sicura d'Europa. La Bulgaria nordoccidentale… -

Il divario tra chi ha redditi alti e bassi in Italia è molto più ampio che in Europa: nel 2017 nel nostro Paese il 10% della popolazione con i redditi più bassi può contare solo sul 2% delcomplessivo, contro il 2,8% della media europea. La stessa percentuale della popolazione nel 2016 contava sull'1,8% e sul 2,6% nel 2008. Costante invece il rapporto per il 10% più ricco della popolazione che nel 2017 poteva contare sul 24,4% delcomplessivo italiano (23,8% nel 2008). La media Ue è del 23,6%.(Di venerdì 9 novembre 2018)