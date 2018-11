ATP Next Gen Finals – Caruana cede a Fritz ed è matematicamente eliminato dal torneo

ATP Next Gen Finals : ATP Next Gen Finals, Hurkacz ha superato in 5 set combattuti lo spagnolo Munar, il quale è stato eliminato dal torneo ATP Next Gen Finals, nella seconda giornata di gare, Hurkacz e Munar si sono affrontati per definire la situazione del Gruppo A. Ebbene, il polacco Hurkacz ha avuto la meglio in 5 set, riaprendo i conti in chiave qualificazione dopo la sconfitta all’esordio contro Tiafoe. Munar è invece matematicamente eliminato dal ...

Tennis - analisi delle regole del Next Gen ATP : alcune novità interessanti - altre proposte inutili : Le Next Gen ATP Finals hanno messo in luce alcune novità regolamentari che sono in fase di valutazione per poi essere inserite nel seeding Le Next Gen ATP Finals sono in corso in questi giorni a Milano. Il torneo tra i migliori prospetti del Tennis mondiale, prevede alcune modifiche regolamentari molto interessanti. Si tratta di test veri e propri, con la possibilità di riportarli poi a livello ATP in tutti i tornei. alcune di queste ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe - Caruana sfida Fritz : seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2018 : esordio positivo per Tsitsipas e Tiafoe - Rublev vince una maratona : Va in archivio la prima giornata delle Next Gen ATP Finals, con un solo risultato a sorpresa, nel match più equilibrato in programma, quello tra lo statunitense Taylor Fritz ed il russo Andrey Rublev, con il secondo vincitore in cinque set. Nelle restanti sfide vincono le prime tre teste di serie del seeding. Nel Gruppo A l’ellenico Stefanos Tsitsipas supera in quattro set l’iberico Jaume Munar in poco meno di due ore di gioco con lo ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana cede ad Alex De Minaur nella prima sfida del girone : Dura 55′ l’esordio dell’azzurro Liam Caruana alle Next Gen ATP Finals 2018: nella prima sfida della fase a gironi l’italiano cede nettamente all’australiano Alex De Minaur, numero due della manifestazione, che si impone con il punteggio di 4-1 4-1 4-2. L’oceanico aggancia il russo Andrey Rublev in testa al raggruppamento. Nel primo set in apertura Caruana, soffrendo non solo la differenza di ranking, ma anche ...

ATP Next Gen Finals – Esordio amaro per Caruana : l’azzurro ko in tre set contro De Minaur : Alex De Minaur liquida Liam Caruana nell’Esordio delle ATP Next Gen Finals: il tennista azzurro sconfitto in 3 set Esordio amaro per Liam Caruana, italiano trapiantato in Texas, che rappresenta il tricolore alle ATP Next Gen Finals. Il tennista azzurro, presente nel Master di fine anno grazie alla wild card vinta contro Brancaccio qualche giorno fa, è stato sconfitto nel primo turno del Gruppo B da Alex De Minaur. L’australiano si è ...

ATP Next Gen Finals – Tiafoe liquida Hurkacz e risponde al successo di Tsitsipas : Frances Tiafoe supera senza grandi problemi il polacco Hubert Hurkcz nell’esordio delle ATP Next Gen Finals: il tennista americano risponde al successo di Tsitsipas nella prima sfida del Gruppo A Tsitsipas e Tiafoe sono i principali candidati al successo nel Gruppo A e lo hanno dimostrato. Nelle due sfide del primo turno delle ATP Next Gen Finals, i due big del girone non hanno steccato. Tsitsipas ha superato Munar senza problemi nella ...

ATP Next Gen Finals – Rublev doma Fritz al quinto set : il russo si porta al comando del Gruppo B : Andrey Rublev supera Taylor Fritz in 5 set: il tennista russo si impone all’esordio nelle ATP Next Gen Finals e si porta al comando del Gruppo B Dopo la vittoria di Tsitsipas su Munar, nella sfida inaugurale delle Next Gen Finals, nonché del Gruppo A, il secondo match del Master di fine anno che vede in campo i migliori giovani del tennis mondiale ha visto sfidarsi Fritz e Rublev. Match davvero combattuto, durato 2 ore complessive, ...

ATP Next Gen Finals : il favorito Tsitsipas apre col botto - sconfitto Munar : ATP Next Gen Finals, Tsitsipas vittorioso contro Munar nel primo incontro del torneo: 4-3 4-3 3-4 4-2 il punteggio ATP Next Gen Finals, la kermesse milanese ha avuto inizio questo pomeriggio, con il primo incontro che ha visto scendere in campo uno dei favoritissimi del torneo, il greco Tsitsipas. Al suo cospetto, nell’incontro d’apertura delle Next Gen Finals, c’era lo spagnolo Jaume Munar, sconfitto in 4 set dal più ...

Next Gen ATP 2018 : info regolamento - tv e streaming : Tante le varianti allo sport del diavolo che verranno applicate nei match in programma da oggi al 10 novembre. La formula è quella classica del Master Atp , ovvero due gironi da 4 giocatori ciascuno. ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : la prima giornata. Liam Caruana esordisce con Alex De Minaur : Comincia a Milano il grande spettacolo delle Next Gen ATP Finals 2018. Inizia il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del mondo e tra loro ci sarà anche l’italiano Liam Caruana, che ha vinto le qualificazioni e ha conquistato la wild card per la manifestazione che si terrà dal 6 al 10 Novembre alla Fiera di Milano. Caruana farà il suo esordio nel torneo in serata e se la vedrà con il promettente australiano Alex De Minaur, ...

Chi è Liam Caruana? Il tennista italo-texano protagonista delle ATP Next Gen Finals : Liam Caruana è la wild card azzurra che si giocherà il successo alle ATP Next Gen Finals insieme ai migliori giovani talenti del circuito maschile Alle ATP Finals di Milano, al via nella giornata di domani (martedì 5 novembre 2018), l’Italia sarà rappresentata dalla wild card Liam Caruana. Un nome che potrebbe dire poco agli appassionati di tennis, ma che i tifosi azzurri sosterranno sicuramente nel torneo giovanile di fine stagione. Il ...

ATP Next Gen Finals – Sorteggiati i gironi : l’azzurro Caruana nel difficile Gruppo B : Sorteggiati i gironi delle ATP Next Gen Finals 2018: Tsitsipas e Tiafoe nel Gruppo A, l’azzurro Caruana nel Gruppo B Dopo il successo di Liam Caruana su Raul Brancaccio, ottenuta con il punteggio di 2-4 4-1 4-3(4) 4-3(5) (format Next Gen ATP Finals, ndr), il quadro dei gironi delle ATP Next Gen Finals 2018 è finalmente completo. I giovani talenti del tennis mondiale che la prossima settimana si giocheranno il Master di fine anno sono stati ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana padrone di un tabellone di sorprese : Come era già successo lo scorso anno, le Qualificazioni italiane delle Next Gen ATP Finals hanno regalato più di una sorpresa, vuoi per il fatto che siamo alla fine della stagione, vuoi perché il differente sistema di punteggio utilizzato rispetto ai tornei normali ha creato qualche problema di adattamento ad alcuni giocatori. Se nel 2017 a uscire subito è stato Matteo Berrettini, arrivato stanchissimo dopo la prima delle due stagioni che gli ...